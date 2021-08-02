Ньоки по-пьемонтски: рецепт итальянского блюда от фэшн-фотографа Сони Плакидюк

Популярная fashion и celebrity-фотограф, эксперт реалити-шоу "Супер Топ-модель по-украински", которое показывал Новый канал, Соня Плакидюк поделилась простым и быстрым рецептом традиционных итальянских ньоки, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

Ньоки – традиционное блюдо итальянской кухни. Если сравнивать его с украинской кухней, то у нас их называли бы галушки или палюшки.

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Ньокки готовят из картофельного пюре и пшеничной муки, а подают с сыром, песто или томатным соусом. В Украине клецки подают со сметаной или обжаренными шкварками.

Чтобы отведать ньоки вам не обязательно ехать в Италию, вы с легкостью можете приготовить их дома.

Рецепт итальянских ньоки по-пьемонтски

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Ньоки с соусом / Фото Новый канал

Приготовление:

Вскипятите воду в кастрюле, всыпьте 1 ст. л. соли и отварите ньоки до готовности 2 – 3 минуты. Сыр Фонтина натрите на грубой терке. В сковородку налейте сливки, доведите их до кипения и добавьте натертый сыр. Перемешайте соус. Когда сыр растворится в сливках, добавьте к соусу готовые ньоки и перемешайте. Переложите блюдо в тарелку и добавьте мускатный орех, измельченный грецкий орех и посыпьте пармезаном. По желанию блюдо можно дополнительно посолить и поперчить. Приятного аппетита!

– 500 г ньоки;– 200 г сыра фонтина;– 40 г сыра Пармезан;– 200 мл сливок;– 60 г грецкого ореха;– мускатный орех на кончике ножа;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.