Ньоки – традиционное блюдо итальянской кухни. Если сравнивать его с украинской кухней, то у нас их называли бы галушки или палюшки.

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Ньокки готовят из картофельного пюре и пшеничной муки, а подают с сыром, песто или томатным соусом. В Украине клецки подают со сметаной или обжаренными шкварками.

Чтобы отведать ньоки вам не обязательно ехать в Италию, вы с легкостью можете приготовить их дома.

Рецепт итальянских ньоки по-пьемонтски

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

ньокі
Ньоки с соусом / Фото Новый канал

Приготовление:

  1. Вскипятите воду в кастрюле, всыпьте 1 ст. л. соли и отварите ньоки до готовности 2 – 3 минуты.
  2. Сыр Фонтина натрите на грубой терке.
  3. В сковородку налейте сливки, доведите их до кипения и добавьте натертый сыр. Перемешайте соус.
  4. Когда сыр растворится в сливках, добавьте к соусу готовые ньоки и перемешайте.
  5. Переложите блюдо в тарелку и добавьте мускатный орех, измельченный грецкий орех и посыпьте пармезаном.
  6. По желанию блюдо можно дополнительно посолить и поперчить. Приятного аппетита!