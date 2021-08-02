Ньоки – традиционное блюдо итальянской кухни. Если сравнивать его с украинской кухней, то у нас их называли бы галушки или палюшки.

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Ньокки готовят из картофельного пюре и пшеничной муки, а подают с сыром, песто или томатным соусом. В Украине клецки подают со сметаной или обжаренными шкварками.

Чтобы отведать ньоки вам не обязательно ехать в Италию, вы с легкостью можете приготовить их дома.

Рецепт итальянских ньоки по-пьемонтски

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2



Ньоки с соусом / Фото Новый канал

Ингредиенты:



– 500 г ньоки;

– 200 г сыра фонтина;

– 40 г сыра Пармезан;

– 200 мл сливок;

– 60 г грецкого ореха;

– мускатный орех на кончике ножа;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: