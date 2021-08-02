Ньокі – традиційна страва італійської кухні. Якщо порівнювати її з українською кухнею, то в нас їх називали б галушки чи палюшки.

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Ньокі готують з картопляного пюре та пшеничного борошна, а подають з сиром, песто або томатним соусом. В Україні галушки подають зі сметаною або обсмаженими шкварками.

Щоб скуштувати ньокі вам не обов'язково їхати в Італію, ви з легкістю можете приготувати їх вдома.

Рецепт італійських ньокі по-пьємонтськи

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Ньокі з соусом / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 500 г ньокі;

– 200 г сиру Фонтіна;

– 40 г сиру Пармезан;

– 200 мл вершків;

– 60 г волоського горіха;

– мускатний горіх на кінчику ножа;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: