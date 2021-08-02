Ньокі – традиційна страва італійської кухні. Якщо порівнювати її з українською кухнею, то в нас їх називали б галушки чи палюшки.
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Ньокі готують з картопляного пюре та пшеничного борошна, а подають з сиром, песто або томатним соусом. В Україні галушки подають зі сметаною або обсмаженими шкварками.
Щоб скуштувати ньокі вам не обов'язково їхати в Італію, ви з легкістю можете приготувати їх вдома.
Рецепт італійських ньокі по-пьємонтськи
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Ньокі з соусом / Фото Новий канал
Приготування:
- Закип'ятіть воду в каструлі, всипте 1 ст. л. солі та відваріть ньокі до готовності 2 – 3 хвилини.
- Сир Фонтіна натріть на грубій тертці.
- У сковорідку налийте вершки, доведіть їх до кипіння та додайте натертий сир. Перемішайте соус.
- Коли сир розчиниться у вершках, додайте до соусу готові ньокі та перемішайте.
- Перекладіть страву в тарілку та додайте мускатний горіх, подрібнений волоський горіх та посипте Пармезаном.
- За бажанням страву можна додатково посолити і поперчити. Смачного!