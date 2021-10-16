Печенье брауни – это еще одна версия одного из самых вкусных пирожных в мире, которая порадует вкус всех гурманов и перенесет в шоколадный рай. Печенье очень вкусное, а внутри мягкое с насыщенным шоколадным вкусом.
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Шоколадное печенье брауни снаружи завернуто в хрустящую корочку, а его середина очень мягкая и просто тает во рту.
Время: 30 минут
Порций: 2
Вкусный десерт / Фото doradcasmaku
Ингредиенты:
- 200 грамм черного шоколада;
- 70 грамм сливочного масла;
- 2 крупных куриных яйца,
- 60 грамм муки;
- 0,75 стакана сахара;
- 1 ложка какао;
- 0,3 чайной ложки порошка для выпечки;
- стручок ванили по вкусу.
Приготовление:
- Разделите шоколад на небольшие кубики, добавьте сливочное масло и растворите на водяной бане. Положите ингредиенты в металлическую миску и положите на кастрюлю с кипятком, а затем охладите.
- Соедините муку с какао и разрыхлителем в небольшой миске.
- С помощью миксера взбейте яйца и сахар до однородной массы.
- Добавьте к сладкой яичной массы ваниль, охлажденное сливочное масло, шоколад и снова перемешайте.
- Добавьте сухие ингредиенты в смесь и тщательно снова все перемешайте.
- Полученную массу положите в морозилку примерно на 10 минут, чтобы она немного застыла.
- После морозилки выложите ложкой порции массы на противень, застеленный бумагой для выпечки и сформируйте печенье.
- Поставьте печенье в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 12 – 14 минут.
Это печенье прекрасно подойдет как к кофе, так и для сладкого перерыва в течение рабочего дня.