Печенье брауни – это еще одна версия одного из самых вкусных пирожных в мире, которая порадует вкус всех гурманов и перенесет в шоколадный рай. Печенье очень вкусное, а внутри мягкое с насыщенным шоколадным вкусом.

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Шоколадное печенье брауни снаружи завернуто в хрустящую корочку, а его середина очень мягкая и просто тает во рту.

Время: 30 минут
Порций: 2

Вкусный десерт / Фото doradcasmaku

Ингредиенты:

  • 200 грамм черного шоколада;
  • 70 грамм сливочного масла;
  • 2 крупных куриных яйца,
  • 60 грамм муки;
  • 0,75 стакана сахара;
  • 1 ложка какао;
  • 0,3 чайной ложки порошка для выпечки;
  • стручок ванили по вкусу.

Приготовление:

  1. Разделите шоколад на небольшие кубики, добавьте сливочное масло и растворите на водяной бане. Положите ингредиенты в металлическую миску и положите на кастрюлю с кипятком, а затем охладите.
  2. Соедините муку с какао и разрыхлителем в небольшой миске.
  3. С помощью миксера взбейте яйца и сахар до однородной массы.
  4. Добавьте к сладкой яичной массы ваниль, охлажденное сливочное масло, шоколад и снова перемешайте.
  5. Добавьте сухие ингредиенты в смесь и тщательно снова все перемешайте.
  6. Полученную массу положите в морозилку примерно на 10 минут, чтобы она немного застыла.
  7. После морозилки выложите ложкой порции массы на противень, застеленный бумагой для выпечки и сформируйте печенье.
  8. Поставьте печенье в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 12 – 14 минут.

Это печенье прекрасно подойдет как к кофе, так и для сладкого перерыва в течение рабочего дня.