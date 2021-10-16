Печиво брауні – це ще одна версія одного з найсмачніших тістечок у світі, який потішить смак усіх гурманів і перенесе у шоколадний рай. Печиво надзвичайно смачне, а всередині м’яке з насиченим шоколадним смаком.

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Шоколадне печиво брауні зовні загорнуте в хрустку скоринку, а його серединка надзвичайно м’яка і просто тане у роті.

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Смачний десерт / Фото doradcasmaku

Інгредієнти:

200 грам чорного шоколаду;

70 грам вершкового масла;

2 великих курячих яйця;

60 грам борошна;

0,75 склянки цукру;

1 ложка какао;

0,3 чайної ложки порошку для випічки;

стручок ванілі до смаку.

Приготування:

Розділіть шоколад на невеликі кубики, додайте вершкове масло і розчиніть на водяній бані. Складіть інгредієнти в металеву миску і покладіть на каструлю з окропом, а потім охолодіть. З’єднайте борошно з какао та розпушувачем у невеликій мисці. За допомогою міксера збийте яйця та цукор до однорідної маси. Додайте до солодкої яєчної маси ваніль, охолоджене вершкове масло, шоколад і знову перемішайте. Додайте сухі інгредієнти у суміш і ретельно знову все перемішайте. Отриману масу покладіть в морозилку приблизно на 10 хвилин, щоб вона трішки застигла. Після морозилки викладіть ложкою порції маси на деко, застелене папером для випічки та сформуйте печиво. Поставте печиво в духовку, розігріту до 180 градусів приблизно на 12 – 14 хвилин.

Це печиво чудово смакуватиме як до ранкової кави, так і для солодкої перерви впродовж робочого дня.