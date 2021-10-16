Печиво брауні – це ще одна версія одного з найсмачніших тістечок у світі, який потішить смак усіх гурманів і перенесе у шоколадний рай. Печиво надзвичайно смачне, а всередині м’яке з насиченим шоколадним смаком.
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Шоколадне печиво брауні зовні загорнуте в хрустку скоринку, а його серединка надзвичайно м’яка і просто тане у роті.
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Смачний десерт / Фото doradcasmaku
Інгредієнти:
- 200 грам чорного шоколаду;
- 70 грам вершкового масла;
- 2 великих курячих яйця;
- 60 грам борошна;
- 0,75 склянки цукру;
- 1 ложка какао;
- 0,3 чайної ложки порошку для випічки;
- стручок ванілі до смаку.
Приготування:
- Розділіть шоколад на невеликі кубики, додайте вершкове масло і розчиніть на водяній бані. Складіть інгредієнти в металеву миску і покладіть на каструлю з окропом, а потім охолодіть.
- З’єднайте борошно з какао та розпушувачем у невеликій мисці.
- За допомогою міксера збийте яйця та цукор до однорідної маси.
- Додайте до солодкої яєчної маси ваніль, охолоджене вершкове масло, шоколад і знову перемішайте.
- Додайте сухі інгредієнти у суміш і ретельно знову все перемішайте.
- Отриману масу покладіть в морозилку приблизно на 10 хвилин, щоб вона трішки застигла.
- Після морозилки викладіть ложкою порції маси на деко, застелене папером для випічки та сформуйте печиво.
- Поставте печиво в духовку, розігріту до 180 градусів приблизно на 12 – 14 хвилин.
Це печиво чудово смакуватиме як до ранкової кави, так і для солодкої перерви впродовж робочого дня.