Меню новогоднего стола часто складывается не только на основе ваших предпочтений и приглашенных на праздничный ужин, но в соответствии со вкусами покровителя будущего года.

Что должно быть на новогоднем столе, чтобы заслужить благосклонность Металлического Быка, который примет 2021? А что не стоит готовить на праздничный стол?

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Основные рекомендации:

Существует несколько правил, которые следует учитывать при подготовке праздничного стола:

Бык любит изобилие, поэтому стол следует щедро наполнить лакомством;

на Новый год запаситесь игристым вином и наслаждайтесь коктейлями с минимальным содержанием алкоголя;

составьте праздничное меню на основе рекомендаций, предложенных ниже;

убедитесь, что у вас есть основное блюдо, несколько салатов и закусок, а также напитки и десерт;

позаботьтесь об оригинальном оформлении праздничных блюд и стола.

Что приготовить на новогодний стол

Основным блюдом должно быть мясо. Стейки, шашлык из свинины, жареная курица или индейка и подобные блюда – идеальное решение. Если вы любите рыбу, не нужно от нее отказываться, однако в 2021 году рыба должна быть морская.

В салатах также обязательное наличие мяса. Это может быть традиционный оливье, гранатовый браслет, с курицей, крабовый салат и тому подобное. Замечательной идеей будет фруктовая тарелка, а если нарезать фрукты различными техниками, они станут настоящим украшением застолья.

Несмотря на то, что накануне Нового года к десерту часто не доходят, он все равно должен быть. Хозяин 2021 оценит, если десерт будет из творога, например, чизкейк, красный бархат, даже тирамису – все это будет прекрасным сладким завершением праздничного застолья или дополнением к кофе утром первого января.

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Если вы не знаете, что приготовить на Новый 2021, мы предлагаем несколько замечательных идей.

Мясной рулет с сыром и грибами

Мясной рулет

Ингредиенты:

– 650 г фарша;

– 200 г грибов;

– 100 г творога;

– 1 яйцо

– 1 лук;

– 1 вареная морковь;

– 2 ст. л майонеза;

– 2 ст. л растительного масла;

– соль, травы.

Сначала нужно приготовить мясной фарш, перемола в мясорубке или блендере. Далее фарш смешайте с мелко нарезанным луком и одним сырым яйцом, добавьте специи, перемешайте. Грибы, предварительно нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на растительном масле 5 минут. Морковь нарежьте кубиками. На фольгу для выпечки выложите фарш в форме прямоугольника высотой около 1,5 см. Сверху выложите грибы и морковь, сверните в рулет. Верх и бока смажьте майонезом и посы тертым сыром. Запекайте в печи полчаса при 200 градусах. Немного охлажденный рулет наризжте на порционные кусочки, украсьте зеленью и подавайте гостям.

Салат с курицей и черносливом

Салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

– 500 г куриного филе;

– 5 вареных яиц;

– 1 свежий огурец;

– 150 г чернослив;

– 100 г волоськии орехов;

– 100 г майонез – 100 г

– специи и зелень (по вкусу).

Яйца нужно сначала натрите на крупной терке. Далее куриное филе нарежьте кубиками среднего размера. Помойте чернослив нарезать не очень мелко. Огурцы нарежьте крупной соломкой. Измельчите орехи скалкой или в блендере. Раскладывайте слоями в следующем порядке: огурец, курица, майонез, специи, 1/2 чернослива, яйца, соль, майонез, чернослив, орехи. Украсьте зеленью, убрать на время в прохладное место, чтобы салат настоялся.

Тирамису

Тирамису

Ингредиенты:

– 200 г печенье "Савоярди";

– 500 г сыра маскарпоне;

– 4 яйца;

– 100 г сахарной пудры;

– 300 мл эспрессо;

– 2 ст.л кулинарный коньяк;

– горький шоколад.