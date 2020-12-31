Новогодний стол 2021: какие блюда должны быть в праздничном меню
Меню новогоднего стола часто складывается не только на основе ваших предпочтений и приглашенных на праздничный ужин, но в соответствии со вкусами покровителя будущего года.
Что должно быть на новогоднем столе, чтобы заслужить благосклонность Металлического Быка, который примет 2021? А что не стоит готовить на праздничный стол?
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Основные рекомендации:
Существует несколько правил, которые следует учитывать при подготовке праздничного стола:
- Бык любит изобилие, поэтому стол следует щедро наполнить лакомством;
- на Новый год запаситесь игристым вином и наслаждайтесь коктейлями с минимальным содержанием алкоголя;
- составьте праздничное меню на основе рекомендаций, предложенных ниже;
- убедитесь, что у вас есть основное блюдо, несколько салатов и закусок, а также напитки и десерт;
- позаботьтесь об оригинальном оформлении праздничных блюд и стола.
Что приготовить на новогодний стол
Основным блюдом должно быть мясо. Стейки, шашлык из свинины, жареная курица или индейка и подобные блюда – идеальное решение. Если вы любите рыбу, не нужно от нее отказываться, однако в 2021 году рыба должна быть морская.
В салатах также обязательное наличие мяса. Это может быть традиционный оливье, гранатовый браслет, с курицей, крабовый салат и тому подобное. Замечательной идеей будет фруктовая тарелка, а если нарезать фрукты различными техниками, они станут настоящим украшением застолья.
Несмотря на то, что накануне Нового года к десерту часто не доходят, он все равно должен быть. Хозяин 2021 оценит, если десерт будет из творога, например, чизкейк, красный бархат, даже тирамису – все это будет прекрасным сладким завершением праздничного застолья или дополнением к кофе утром первого января.
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Если вы не знаете, что приготовить на Новый 2021, мы предлагаем несколько замечательных идей.
Мясной рулет с сыром и грибами
Мясной рулет
- Сначала нужно приготовить мясной фарш, перемола в мясорубке или блендере. Далее фарш смешайте с мелко нарезанным луком и одним сырым яйцом, добавьте специи, перемешайте.
- Грибы, предварительно нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на растительном масле 5 минут. Морковь нарежьте кубиками.
- На фольгу для выпечки выложите фарш в форме прямоугольника высотой около 1,5 см. Сверху выложите грибы и морковь, сверните в рулет. Верх и бока смажьте майонезом и посы тертым сыром.
- Запекайте в печи полчаса при 200 градусах. Немного охлажденный рулет наризжте на порционные кусочки, украсьте зеленью и подавайте гостям.
Салат с курицей и черносливом
Салат с курицей и черносливом
- Яйца нужно сначала натрите на крупной терке. Далее куриное филе нарежьте кубиками среднего размера.
- Помойте чернослив нарезать не очень мелко. Огурцы нарежьте крупной соломкой.
- Измельчите орехи скалкой или в блендере.
- Раскладывайте слоями в следующем порядке: огурец, курица, майонез, специи, 1/2 чернослива, яйца, соль, майонез, чернослив, орехи. Украсьте зеленью, убрать на время в прохладное место, чтобы салат настоялся.
Тирамису
Тирамису
- Сначала готовим крем. Для этого нужно отделить белки от желтков. Далее белки взбейте в густую пену, а желтки смешайте с сахарной пудрой. Аккуратно перемешайте желтки с маскарпоне. В творожно-яичную массу очень осторожно ввести белки. Лопаткой осторожно перемешайте.
- Для приготовления основы нужно заварить кофе и в охлажденную жидкость добавьте кулинарный коньяк. В этой смеси нужно замачивать печенье Савоярди на 3 секунды.
- Замоченным Савоярди равномерно выложите на дно формы. Сверху распределите половину крема, затем снова печенье и крем остался. Десерт оставьте на 5-6 часов в холодильнике. Перед подачей задекорируйте тертым шоколадом или какао. Приятного аппетита!
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