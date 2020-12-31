Меню новорічного столу часто складається не тільки на основі ваших уподобань та запрошених на святкову вечерю, але відповідно до смаків покровителя майбутнього року.

Що має бути на новорічному столі, щоб заслужити прихильність Металевого Бика, який прийме 2021 рік? А що не варто готувати на святковий стіл?

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Основні рекомендації:

Існує кілька правил, які слід враховувати під час підготовки святкового столу:

Бик любить достаток, тому стіл варто щедро наповнити ласощами;

на Новий рік запасіться ігристим вином та насолоджуйтесь коктейлями з мінімальним вмістом алкоголю;

складіть святкове меню на основі рекомендацій, запропонованих нижче;

переконайтеся, що у вас є основна страва, кілька салатів та закусок, а також напої та десерт;

подбайте про оригінальне оздоблення святкових страв та столу.

Що приготувати на новорічний стіл:

Основною стравою має бути м'ясо. Стейки, шашлик зі свинини, смажена курка або індичка та подібні страви - ідеальне рішення. Якщо ви любите рибу, не потрібно від неї відмовлятися, однак у 2021 році риба повинна бути морська.

У салатах також обов'язкова наявність м'яса. Це може бути традиційне олів'є, гранатовий браслет, з куркою, крабовий салат тощо. Чудовою ідею буде фруктова тарілка, а якщо нарізати фрукти різноманітними техніками, вони стануть справжньою прикрасою застілля.

Незважаючи на те, що напередодні Нового року до десерту часто не доходять, він все одно повинен бути. Господар 2021 року оцінить, якщо десерт буде із сиру, наприкад, чізкейк, червоний оксамит, навіть тірамісу - все це буде прекрасним солодким завершенням святкового застілля або доповненням до кави вранці першого січня.

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Якщо ви не знаєте, що приготувати на Новий 2021 рік, ми пропонуємо кілька чудових ідей.

М'ясний рулет з сиром та грибами

М'ясний рулет

Інгрідієнти:

– 650 г фарша;

– 200 г грибів;

– 100 г сиру;

– 1 яйце

–1 цибуля

– 1 варена морква

– 2 ст. л майонеза

– 2 ст. л рослинної олії;

– сіль, трави.

Спершу потрібно приготувати м'ясний фарш, перемоліть у м'ясорубці чи блендері. Далі фарш змішайте з дрібно нарізаною цибулею і одним сирим яйцем, додайте спеції, перемішайте. Гриби, попередньо наріжте невеликими кубиками, обсмажте на рослинній олії 5 хвилин. Моркву наріжте кубиками. На фольгу для випікання викладіть фарш у формі прямокутника висотою близько 1,5 см. Зверху викладіть гриби та моркву, згорніть у рулет. Верх та боки змастіть майонезом та посиите тертим сиром. Запікайте в печі півгодини при 200 градусах. Трохи охолоджений рулет нарізжте на порційні шматочки, прикрасьте зеленню і подавайте гостям.

Салат з куркою та чорносливом

Салат з куркою та чорносливом

Інгрідієнти:

– 500 г курячого філе;

– 5 варених яєць;

– 1 свіжий огірок;

–150 г чорнослив;

–100 г волоськиї горіхів;

–100 г майонез - 100 г;

– спеції і зелень (за смаком).

Яйця потрібно спершу натріть на крупній тертці. Далі куряче філе наріжте кубиками середнього розміру. Помийте чорнослив нарізати не дуже дрібно. Огірки наріжте великою соломкою. Подрібніть горіхи качалкою або в блендері. Розкладайте шарами у такому порядку: огірок, курка, майонез, спеції, 1/2 чорносливу, яйця, сіль, майонез, чорнослив, горіхи. Прикрасьте зеленню, прибрати на деякий час у прохолодне місце, щоб салат настоявся.

Тірамісу

Тірамісу

Інгрідієнти:

– 200 г печиво "Савоярді";

– 500 г сиру маскарпоне;

– 4 яйця;

– 100 г цукрової пудри;

– 300 мл еспресо;

– 2 ст.л кулінарний коньяк;

– гіркий шоколад.