От закуски до десерта, не забыли и о легких вариантах салатов и основном горячем блюде. Выбирайте пришедшие вам по вкусу или полностью доверьтесь нашим вкусам и готовьте все и сразу.
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Новогоднее меню к праздничному столу
Перед выбором блюд для вашего собственного праздника учтите все пищевые привычки ваших родных и гостей, чтобы не возникло недоразумений.
Закуски
Первыми на Новогоднем столе исчезают закуски. Обычно их подают несколько: с рыбой, творожные, мясные, овощные. Также их делят на холодные и горячие.
Бутерброды с печенью трески
Закуска из печени трески / Фото Jewish salad
Приготовление:
- Предварительно отвариваем куриные яйца до готовности в подсоленной воде (7 – 8 минут). Охлаждаем их под проточной водой и очищаем от скорлупы.
- Хлеб нарезаем квадратиками, поливаем оливковым маслом, посыпаем сушеным чесноком и подсушиваем в духовке 10 минут.
- Для начинки смешиваем печень трески, натертый плавленый творожок, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану. Если берете майонез, соль в начинку не добавляйте.
- Выкладываем начинку на подсушенный хлебчик и украшаем зеленым лучком.
Мясные "мандаринки"
Закуска "мандаринки / Фото ms shi and mr he
Приготовление:
- Куриное филе и яйца отвариваем до готовности. ⠀
- Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.
- В глубокой миске сочетаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез или сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.
- Формируем шесть одинаковых шариков.
- На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.
- В середину этого блина кладем начинку и заворачиваем.
- Украшаем "мандаринки" мятой, гвоздикой или черным перцем.
Рулет из шпината и красной рыбы
Шпинатный рулет с рыбой / Фото Low carb no carb
Приготовление:
- Деко застилаем пергаментом, включаем духовку на 180 градусов.
- Шпинат размораживаем, отжимаем немного лишней воды. Отделяем белки от желтков.
- Шпинат, желтки, соль взбиваем блендером до однородности около 2 минут, чтобы масса точно была однородной.
- Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто. Белки взбиваем до стойких пиков. Тремя частями вводим их в шпинатное тесто, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой.
- ️Тесто равномерно распределяем по противню застеленное пергаментом.
- Выпекаем лепешку духовке 12 минут. Вытаскиваем шпинатный бисквит из духовки и сверху сразу накрываем его таким же кусочком пергамента или пищевой пленкой. Даем полностью остыть.
- Нарезаем рыбу и огурец соломкой. Крем-сыр комнатной температуры, чтобы легко было размазываться по шпинатному бисквиту.
- ️Бисквит переворачиваем, снимаем пергамент и полностью смазываем крем-сыром, выкладываем начинку. По желанию можно сверху огурец и рыбку посыпать жареным кунжутом. Закручиваем рулет и кладем в холодильник на 1 час.
Салаты
Ни один праздничный стол не обойдется без салатов. Мы выбрали несколько вариантов, среди которых есть сытные и легкие.
Салат из курицы и сыра
Приготовление:
- Копченое куриное филе и перец нарезаем кубиками.
- Твердый сыр натираем на большой терке.
- Соединяем кубики куриного филе, перца, натертый творог, корейскую морковь, кукурузу, майонез и соль. Перемешиваем салат и подаем на стол.
Салат La Scala
Американский салат Ла скала / Фото Not quite nigella
Приготовление:
- Смешайте ингредиенты заправки в банке или с помощью венчика.
- Слейте воду и промойте нут, добавьте заправку. Оставьте его на 1 – 2 часа мариноваться или сразу добавьте в салат.
- Добавьте нарезанный салат айсберг, салями, маринованный нут, моцареллу и перемешайте.
Главное блюдо Новогоднего стола
Новогодний цыпленок / Фото healthy mummy
Приготовление:
- Заранее достаем масло из холодильника, чтобы оно размякло. Смешиваем его с измельченным чесноком.
- Натираем половину цедры апельсина и смешиваем с измельченными веточками розмарина. Цедру и розмарин добавляем к маслу, перемешиваем.
- У курицы осторожно поднимаем кожуру, там где ком и между мясом и кожурой засовываем масло. Делаем это осторожно, чтобы не разорвать кожу. Распределяем масло равномерно.
- Половину апельсина, 2 веточки розмарина и нарезанную айву засовываем внутрь курицы, завязываем цыпленки ноги, для красоты. Смазываем ее маслом и немного солим и перчим.
- Ставим запекаться при 180 градусах. За 20 минут до окончания запекания смешиваем соевый соус, мед и сок половины апельсина, оставшийся с начинки курицы. Доводим до кипения и смазываем нашу курицу каждые 5 минут.
- Готовую румяную курицу достаем из духовки и выкладываем на тарелку.
Картофель в беконе
Картофель в беконе / Фото apartment therapy
Приготовление:
- Очищенный картофель отвариваем целым в подсоленной воде до готовности.
- Полим оливковым маслом, добавляем соль, перец, сушеный чеснок и перемешиваем.
- Заворачиваем каждую картофелину в бекон.
- Запекаем в духовке примерно 20 минут при температуре 200 градусов до румяности. По желанию присыпаем сыром и еще на 5-10 минут в духовку до хрустящей корочки.
Десерт
Заключительным блюдом праздничного вечера обязательно должен стать Новогодний торт. Это как финальный штрих по всему ужину.
Чизкейк с персиком без выпечки
Чизкейк с персиками / Фото taste made
Приготовление:
- ️Форму укройте пергаментом для выпечки. Стенки смажьте каплей растительного масла.
- Песочное печенье измельчите в крошку с помощью блендера, Сливочное масло растопите в микроволновке. Затем следует смешать крошку и масло и тщательно перемешать.
- Выложите массу в форму и разровняйте лепешку, прижимая крепко печенье к стенкам и днищу формы с небольшими бортиками.
- Желатин залейте водой и отставьте на 10 минут, чтобы он набух. После – растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (20 секунд), извлеките, перемешайте. Если он не растопился, подогрейте еще немного.
- ️Соедините сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и взбейте массу миксером 1 минуту. Влейте сливки и взбивайте минуту. Добавьте растопленный желатин, сбивайте до однородности массы.
- Выложите сырную массу на лепешку, разровняйте и отправьте в холодильник.
- ️Персиковое желе готовим согласно инструкции на упаковке, охлаждаем до комнатной температуры.
- ️Персики нарежьте, выложите сверху творожной массы и залейте 5 – 6 столовыми ложками желе. Кладем в холодильник на 15 минут. Вынимаем и заливаем остальное желе. Чтобы не протекало – рекомендуем поставить форму с тортом на ровную тарелку и брать его за тарелку, а не за форму. Кладем в холодильник до застывания желе.
- Чтобы снять форму, подуйте феном на стенки, или прислоните к форме горячее полотенце. Есть и более легкий вариант – перед началом приготовления, укройте борта формы ацетатной лентой.
Готовьте с удовольствием!