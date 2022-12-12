Від закуски до десерту, не забули й про легкі варіанти салатів і основну гарячу страву. Обирайте ті які прийшли вам довподоби, або повністю довіртеся нашим смакам та готуйте все й одразу.

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Новорічне меню до святкового столу

Перед вибором страв для вашого власного свята зважте всі харчові звички ваших рідних та гостей, аби не виникло непорозумінь.

Закуски

Першими на Новорічному столі зникають закуски. Зазвичай їх подають кілька: з рибою, сирні, м'ясні, овочеві. Також їх поділяють на холодні та гарячі.

Канапки з печінкою тріски

Закуска з печінки тріски / Фото Jewish salad

Інгредієнти:

– чорний хліб;

– оливкова олія;

– сушений часник;

– 1 банка печінки тріски;

– 1 плавлений сирок;

– 1 – 2 варених яйця;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 1 – 2 столові ложки майонезу або сметани.

Приготування:

Заздалегідь відварюємо курячі яйця до готовності у підсоленій воді (7 – 8 хвилин). Охолоджуємо їх під проточною водою та очищаємо від шкарлупи.

Хліб нарізаємо квадратиками, поливаємо оливковою олією, посипаємо сушеним часником і підсушуємо в духовці 10 хвилин.

Для начинки змішуємо печінку тріски, натертий плавлений сирок, натерті варені яйця, сіль, перець і сметану. Якщо берете майонез – сіль в начинку не додавайте.

Викладаємо начинку на підсушений хлібчик і прикрашаємо зеленою цибулькою.

М'ясні "мандаринки"

Закуска "мандаринки / Фото ms shi and mr he

Інгредієнти:

– 150 грамів курячого філе;

– 3 середні моркви;

– 2 курячих яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 50 грамів майонезу/сметани/натурального йогурту; ⠀

– 1 – 2 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.⠀

Приготування:

Куряче філе та яйця відварюємо до готовності. ⠀

Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці.

У глибокій мисці поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез або сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси.

Формуємо шість однакових кульок.

На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець.

У середину цього млинця кладемо начинку і загортаємо.

Прикрашаємо "мандаринки" м’ятою, гвоздикою, або чорним перцем.

Рулет зі шпинату та червоної риби



Шпинатний рулет з рибою / Фото Low carb no carb

Інгредієнти:

– 200 грамів замороженого шпинату;

– 3 курячих яйця;

– 60 грамів пшеничного борошна;

– 1/3 чайної ложки солі.

Для начинки:

– 300 грамів крем-сиру;

– 180 – 200 грамів слабосолоної риби;

– половина огірка;

– смажений кунжут.

Приготування:

️Деко застилаємо пергаментом, вмикаємо духовку на 180 градусів.

️Шпинат розморожуємо, віджимаємо трохи зайвої води. Відділяємо білки від жовтків.

️Шпинат, жовтки, сіль збиваємо блендером до однорідності близько 2 хвилин, щоб маса точно була однорідною.

Додаємо просіяне борошно і перемішуємо тісто.Білки збиваємо до стійких піків. Трьома частинами вводимо їх в шпинатне тісто, щоразу добре перемішуючи силіконовою лопаткою.

️Тісто рівномірно розподіляємо по деко застелене пергаментом.

️Випікаємо корж духовці 12 хвилин. Витягуємо шпинатний бісквіт з духовки і зверху відразу накриваємо його таким же шматочком пергаменту або харчовою плівкою. Даємо повністю охолонути.

️Нарізаємо рибу і огірок соломкою. Крем-сир кімнатної температури, щоб легко було розмазувати по шпинатному бісквіту.

️Бісквіт перевертаємо, знімаємо пергамент і повністю змазуємо крем-сиром, викладаємо начинку. По бажанню можна зверху огірок і рибку посипати смаженим кунжутом. Закручуємо рулет і кладемо в холодильник на 1 годину.

Салати

Жоден святковий стіл не обійдеться без салатів. Ми дібрали кілька варіантів, серед яких є ситні та легкі.

Салат з курки та сиру

Інгредієнти:

– 1 копчене куряче філе;

– 1 болгарський перець;

– 200 грамів корейської моркви;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 150 грамів твердого сиру.

Для заправки:

– 2,5 столової ложки майонезу;

– дрібка солі.

Приготування:

Копчене куряче філе і перець нарізаємо кубиками.

Твердий сир натираємо на великій терці.

З'єднуємо кубики курячого філе, перцю, натертий сир, корейську моркву, кукурудзу, майонез і сіль. Перемішуємо салат та подаємо до столу.

Салат La Scala

Американський салат Ла скала / Фото Not quite nigella

Інгредієнти для заправки:

– 1/3 склянки оливкової олії;

– 1/4 склянки червоного винного оцту;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки перцю.

Для салату:

– салямі;

– 1 банка консервованого нуту;

– 1/2 склянки тертої моцарели;

– 1/4 склянки пекоріно (за бажанням);

– качан салату айсберга.

Приготування:

Змішайте інгредієнти заправки у банці або за допомогою вінчика.

Злийте воду та промийте нут, додайте заправку. Залиште його на 1 – 2 години маринуватися або відразу додайте в салат.

Додайте нарізаний салат айсберг, салямі, маринований нут, моцарелу та перемішайте.

Головна страва Новорічного столу



Новорічне курча / Фото healthy mummy

Інгредієнти:

– тушка курки;

– 150 грамів вершкового масла;

– 2 зубчики часнику;

– 1 апельсин;

– 4 гілочки розмарину;

– айва або лимон;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія.

Для скоринки:

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка меду.

Приготування:

Заздалегідь дістаємо масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Змішуємо його з подрібненим часником.

Натираємо половину цедри апельсина та змішуємо з подрібненими гілочками розмарину. Цедру і розмарин додаємо до масла, перемішуємо.

У курки обережно підіймаємо шкірку, там де грудка і між м’ясом та шкіркою засовуємо масло. Робимо це обережно, щоб не розірвати шкіру. Розподіляємо масло рівномірно.

Половину апельсина, 2 гілочки розмарину і нарізану айву засовуємо всередину курки, зав'язуємо курчаті ноги, для краси. Змащуємо її олією та трішки солимо і перчимо.

Ставимо запікатись при 180 градусів. За 20 хвилин до закінчення запікання змішуємо: соєвий соус, мед та сік половини апельсина, який залишився з начинки курки. Доводимо до кипіння і змащуємо нашу курку кожні 5 хвилин.

Готову рум'яну курку дістаємо з духовки та викладаємо на тарілку.

Картопля в беконі

Картопля в беконі / Фото apartment therapy

Інгредієнти:

– картопля;

– бекон;

– сир;

– олія;

– сіль;

– сушений часник;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Очищену картоплю відварюємо цілою у підсоленій воді до готовності.

Поливаємо оливковою олією, додаємо сіль, перець, сушений часник і перемішуємо.

Загортаємо кожну картоплину в бекон.

Запікаємо в духовці приблизно 20 хвилин при температурі 200 градусів до рум’яності. За бажанням присипаємо сиром і ще на 5 — 10 хвилин в духовку до хрумкої скоринки.

Десерт

Заключною стравою святкового вечора неодмінно повинен стати Новорічний торт. Це як фінальний штрих у всій вечері.

Чизкейк з персиком без випікання



Чизкейк з персиками / Фото taste made

Інгредієнти на форму 21 сантиметр:

– 300 грамів печива до кави;

– 150 грамів вершкового масла;

– 500 грамів крем-сиру;

– 250 грамів жирних 33 – 36% вершків;

– 20 грамів желатину + 100 мілілітрів води;

– 120 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 – 4 персики чи нектарини;

– 1 пачка персикового желе.

Приготування:

️Форму вкрийте пергаментом для випікання. Стінки змастіть краплею олії.

️Пісочне печиво подрібніть у крихту за допомогою блендера, Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі. Далі слід змішати крихту та масло і ретельно перемішати.

Викладіть масу у форму та розрівняйте корж, притискуючи міцно печиво до стінок і дна форми з невеликими бортиками.

️Желатин залийте водою і відставте на 10 хвилин, щоб він набух. Після – розтопіть желатин на водяній бані, чи в мікрохвильовці (20 секунд), вийміть, перемішайте. Якщо він не розтопився, підігрійте ще трішки.

️З‘єднайте сир, цукрову пудру, ванільний цукор і збийте масу міксером 1 хвилину. Влийте вершки та збивайте ще хвилину. Додайте розтоплений желатин, збивайте до однорідності маси.

️Викладіть сирну масу на корж, розрівняйте та відправте в холодильник.

️Персикове желе готуємо згідно з інструкцією на упаковці, охолоджуємо до кімнатної температури.

️Персики наріжте, викладіть зверху сирної маси і залийте 5 – 6 столовими ложками желе. Кладемо в холодильник на 15 хвилин. Виймаємо і заливаємо решту желе. Щоб не протікало – радимо поставити форму з тортом на рівну тарілку і брати його за тарілку, а не за форму. Кладемо в холодильник до застигання желе.

Щоб зняти форму, подуйте феном на стінки, або притуліть до форми гарячий рушник. Є й легший варіант – перед початком приготування, вкрийте борти форми ацетатною стрічкою.

Готуйте із задоволенням!

