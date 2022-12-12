Новогоднее меню 2023: от закуски до десерта

Чтобы облегчить вам трудность выбора блюд в Новогоднее меню, 24 канал решил подобрать их для вас.

От закуски до десерта, не забыли и о легких вариантах салатов и основном горячем блюде. Выбирайте пришедшие вам по вкусу или полностью доверьтесь нашим вкусам и готовьте все и сразу.

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Новогоднее меню к праздничному столу

Перед выбором блюд для вашего собственного праздника учтите все пищевые привычки ваших родных и гостей, чтобы не возникло недоразумений.

Закуски

Первыми на Новогоднем столе исчезают закуски. Обычно их подают несколько: с рыбой, творожные, мясные, овощные. Также их делят на холодные и горячие.

Бутерброды с печенью трески

Закуска из печени трески / Фото Jewish salad

– черный хлеб;– оливковое масло;– сушеный чеснок;– 1 банка печени трески;– 1 плавленый сырок;– 1 – 2 вареных яйца;– соль;– черный молотый перец;– 1 – 2 столовые ложки майонеза или сметаны.

Приготовление:

Предварительно отвариваем куриные яйца до готовности в подсоленной воде (7 – 8 минут). Охлаждаем их под проточной водой и очищаем от скорлупы.

Хлеб нарезаем квадратиками, поливаем оливковым маслом, посыпаем сушеным чесноком и подсушиваем в духовке 10 минут.

Для начинки смешиваем печень трески, натертый плавленый творожок, натертые вареные яйца, соль, перец и сметану. Если берете майонез, соль в начинку не добавляйте.

Выкладываем начинку на подсушенный хлебчик и украшаем зеленым лучком.

Мясные "мандаринки"

Закуска "мандаринки / Фото ms shi and mr he

– 150 граммов куриного филе– 3 средние моркови– 2 куриных яйца– 100 граммов твердого сыра– 50 граммов майонеза/сметаны/натурального йогурта ⠀– 1 – 2 зубчика чеснока– соль;– черный молотый перец.⠀

Приготовление:

Куриное филе и яйца отвариваем до готовности. ⠀

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.

В глубокой миске сочетаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез или сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.

Формируем шесть одинаковых шариков.

На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.

В середину этого блина кладем начинку и заворачиваем.

Украшаем "мандаринки" мятой, гвоздикой или черным перцем.

Рулет из шпината и красной рыбы



Шпинатный рулет с рыбой / Фото Low carb no carb

– 200 граммов замороженного шпината– 3 куриных яйца– 60 граммов пшеничной муки– 1/3 чайной ложки соли.– 300 граммов крем-сыра;– 180 – 200 граммов слабосоленой рыбы;– половина огурца;– жареный кунжут.

Приготовление:

Деко застилаем пергаментом, включаем духовку на 180 градусов.

Шпинат размораживаем, отжимаем немного лишней воды. Отделяем белки от желтков.

Шпинат, желтки, соль взбиваем блендером до однородности около 2 минут, чтобы масса точно была однородной.

Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто. Белки взбиваем до стойких пиков. Тремя частями вводим их в шпинатное тесто, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой.

️Тесто равномерно распределяем по противню застеленное пергаментом.

Выпекаем лепешку духовке 12 минут. Вытаскиваем шпинатный бисквит из духовки и сверху сразу накрываем его таким же кусочком пергамента или пищевой пленкой. Даем полностью остыть.

Нарезаем рыбу и огурец соломкой. Крем-сыр комнатной температуры, чтобы легко было размазываться по шпинатному бисквиту.

️Бисквит переворачиваем, снимаем пергамент и полностью смазываем крем-сыром, выкладываем начинку. По желанию можно сверху огурец и рыбку посыпать жареным кунжутом. Закручиваем рулет и кладем в холодильник на 1 час.

Салаты

Ни один праздничный стол не обойдется без салатов. Мы выбрали несколько вариантов, среди которых есть сытные и легкие.

Салат из курицы и сыра

– 1 копченое куриное филе;– 1 болгарский перец;– 200 граммов корейской моркови;– 200 граммов консервированной кукурузы;– 150 граммов твердого сыра.– 2,5 столовой ложки майонеза;– щепотка соли.

Приготовление:

Копченое куриное филе и перец нарезаем кубиками.

Твердый сыр натираем на большой терке.

Соединяем кубики куриного филе, перца, натертый творог, корейскую морковь, кукурузу, майонез и соль. Перемешиваем салат и подаем на стол.

Салат La Scala

Американский салат Ла скала / Фото Not quite nigella

– 1/3 стакана оливкового масла;– 1/4 стакана красного винного уксуса;– 2 чайные ложки дижонской горчицы;– 1/2 чайной ложки соли;– 1/4 чайной ложки перца.– салями;– 1 банка консервированного нута;– 1/2 стакана тертой моцареллы;– 1/4 стакана пекорино (по желанию);– кочан салата айсберга.

Приготовление:

Смешайте ингредиенты заправки в банке или с помощью венчика.

Слейте воду и промойте нут, добавьте заправку. Оставьте его на 1 – 2 часа мариноваться или сразу добавьте в салат.

Добавьте нарезанный салат айсберг, салями, маринованный нут, моцареллу и перемешайте.

Главное блюдо Новогоднего стола



Новогодний цыпленок / Фото healthy mummy

– тушка курицы;– 150 граммов сливочного масла;– 2 зубчика чеснока;– 1 апельсин;– 4 веточки розмарина;– айва или лимон;– соль;– черный молотый перец;– масло.– 2 столовые ложки соевого соуса;– 1 столовая ложка меда.

Приготовление:

Заранее достаем масло из холодильника, чтобы оно размякло. Смешиваем его с измельченным чесноком.

Натираем половину цедры апельсина и смешиваем с измельченными веточками розмарина. Цедру и розмарин добавляем к маслу, перемешиваем.

У курицы осторожно поднимаем кожуру, там где ком и между мясом и кожурой засовываем масло. Делаем это осторожно, чтобы не разорвать кожу. Распределяем масло равномерно.

Половину апельсина, 2 веточки розмарина и нарезанную айву засовываем внутрь курицы, завязываем цыпленки ноги, для красоты. Смазываем ее маслом и немного солим и перчим.

Ставим запекаться при 180 градусах. За 20 минут до окончания запекания смешиваем соевый соус, мед и сок половины апельсина, оставшийся с начинки курицы. Доводим до кипения и смазываем нашу курицу каждые 5 минут.

Готовую румяную курицу достаем из духовки и выкладываем на тарелку.

Картофель в беконе

Картофель в беконе / Фото apartment therapy

– картофель;– бекон;– сыр;– масло;– соль;– сушеный чеснок;– черный молотый перец.

Приготовление:

Очищенный картофель отвариваем целым в подсоленной воде до готовности.

Полим оливковым маслом, добавляем соль, перец, сушеный чеснок и перемешиваем.

Заворачиваем каждую картофелину в бекон.

Запекаем в духовке примерно 20 минут при температуре 200 градусов до румяности. По желанию присыпаем сыром и еще на 5-10 минут в духовку до хрустящей корочки.

Десерт

Заключительным блюдом праздничного вечера обязательно должен стать Новогодний торт. Это как финальный штрих по всему ужину.

Чизкейк с персиком без выпечки



Чизкейк с персиками / Фото taste made

– 300 граммов печенья к кофе;– 150 граммов сливочного масла;– 500 граммов крем-сыра;– 250 граммов жирных 33 – 36% сливок;– 20 граммов желатина + 100 миллилитров воды;– 120 граммов сахарной пудры;– 10 граммов ванильного сахара;– 3 – 4 персика или нектарина;– 1 пачка персикового желе.

Приготовление:

️Форму укройте пергаментом для выпечки. Стенки смажьте каплей растительного масла.

Песочное печенье измельчите в крошку с помощью блендера, Сливочное масло растопите в микроволновке. Затем следует смешать крошку и масло и тщательно перемешать.

Выложите массу в форму и разровняйте лепешку, прижимая крепко печенье к стенкам и днищу формы с небольшими бортиками.

Желатин залейте водой и отставьте на 10 минут, чтобы он набух. После – растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (20 секунд), извлеките, перемешайте. Если он не растопился, подогрейте еще немного.

️Соедините сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и взбейте массу миксером 1 минуту. Влейте сливки и взбивайте минуту. Добавьте растопленный желатин, сбивайте до однородности массы.

Выложите сырную массу на лепешку, разровняйте и отправьте в холодильник.

️Персиковое желе готовим согласно инструкции на упаковке, охлаждаем до комнатной температуры.

️Персики нарежьте, выложите сверху творожной массы и залейте 5 – 6 столовыми ложками желе. Кладем в холодильник на 15 минут. Вынимаем и заливаем остальное желе. Чтобы не протекало – рекомендуем поставить форму с тортом на ровную тарелку и брать его за тарелку, а не за форму. Кладем в холодильник до застывания желе.

Чтобы снять форму, подуйте феном на стенки, или прислоните к форме горячее полотенце. Есть и более легкий вариант – перед началом приготовления, укройте борта формы ацетатной лентой.

Готовьте с удовольствием!

