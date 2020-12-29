До новогодних праздников осталось немного дней, поэтому стоит составить праздничное меню. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко составил новогоднее меню только с украинских блюд: подборка рецептов.

Евгений Клопотенко подготовил праздничное меню и опубликовал на официальном сайте. Такие блюда украсят любой стол и понравятся всем: салат из с брынзой и вялеными томатами, закуски с сельдью, грибами, а на десерт – львовский сырник.

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Закуски с селедкой

Закуски с селедкой

Ингредиенты:

– 2–3 шт. свеклы;

– 2–3 вяленые или копченые груши,

– 1 ч. л семян льна;

– 2–3 ст. л подсолнечного масла;

– 2 сельди;

– 2 веточки укропа.

Помойте, очистите от кожуры, оберните фольгой, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 90 минут. Оставьте до полного охлаждения, нарежьте ломтиками. Вяленые или копченые груши залейте кипятком на 20 минут, нарежьте кубиками. Филе сельди нарежьте кубиками. Выкладывайте на тарелку свеклу, селедку, груши, добавьте льна, сбрызните подсолнечным маслом, задекорируйте веточками укропа.

Закуска с грибами

Закуска с грибами

Ингредиенты:

– 200 г грибов (шампиньоны);

– 40–50 г белых грибов (сушеных);

– 50 г сливочного масла 82%;

– 2 яйца;

– ½ ч. л горчицы;

– 1 ч. л уксуса;

– 4–6 скибочы хлеба;

– 1 ч. л зерен кориандра;

– 2–3 веточки петрушки, укропа;

– соль и перец.

Помойте грибы шампиньоны, нарежьте ломтиками, обжарьте на сливочном масле на сковороде до золотой корочки. Белые грибы замочите в холодной воде на 1 час, отварите в кипятке 20 минут. Подсушите хлеб на сухой сковороде или в духовке. Измельчите шампиньоны с белыми грибами в блендере, добавьте соль перец, взбейте до однородной конститенции. Для приготовления соуса смешайте горчицу с двумя яйцами, добавьте уксуса, перец, соль, перемешайте венчиком до однородной конститенции. Подсушенный хлеб смажьте грибной пастой, добавьте соус, задекорируйте зернами кориандра и листьями петрушки.

Салат с брынзой и вялеными томатами

Салат с брынзой

Ингредиенты:

– 200 г сыр (брынза);

– 6 вяленых томатов;

– 6 шт. чернослива;

– 100 г микса салатов;

– 2 ст. л тыквенных семечек;

– ½ лимона для сока;

– 3 ст. л оливкового масла.

Вяленые томаты, чернослив нарежьте соломкой. Нарежьте сыр ломтиками. На тарелку выложите микс салатов, сыр, добавьте сок лимона, тыквенные семечки, сбрызните оливковым маслом, перемешайте салат.

Львовский сырник

Львовский сырник

Ингредиенты:

– 800 г творога 9%;

– 2 картофеля;

– 50 г сливочного масла 82%;

– 200 г сахара;

– 4 яйца;

– 1 лимон;

– 1 апельсин;

– 1 ч. л ванильного сахара;

– 2 ст. л муки;

– 50 г изюма;

– соль.

Ингредиенты для соуса:

– 150 мл сливок (33%);

– 150 г сахара;

– соль.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. В миску выложите творога, добавьте муку, сливочное масло, сахара, яйца, цедру лимона, апельсина, ванильного сахара, измельчите блендером до однородной консистенции. Очистите картофель, отварите, натрите на терке, добавьте в миску с тестом. Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте мукой. Выложите тесто в форму, отправьте запекаться на 45–60 минут. Для приготовления карамельного соуса в кастрюле на медленном огне смешайте сахар со сливками, добавьте соли, перемешайте до загустения. Выложите на тарелку десерт, задекорируйте карамельным соусом.

Ягодный кисель

Ягодный кисель

Ингредиенты:

– 400 г замороженных ягод (на ваш вкус);

– 3 л воды;

– 10 ст. л сахара,

– 5 ст. л крахмала.