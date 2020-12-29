Новогоднее меню из украинских блюд от Евгения Клопотенко
До новогодних праздников осталось немного дней, поэтому стоит составить праздничное меню. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко составил новогоднее меню только с украинских блюд: подборка рецептов.
Евгений Клопотенко подготовил праздничное меню и опубликовал на официальном сайте. Такие блюда украсят любой стол и понравятся всем: салат из с брынзой и вялеными томатами, закуски с сельдью, грибами, а на десерт – львовский сырник.
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Закуски с селедкой
Закуски с селедкой
- Помойте, очистите от кожуры, оберните фольгой, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 90 минут. Оставьте до полного охлаждения, нарежьте ломтиками.
- Вяленые или копченые груши залейте кипятком на 20 минут, нарежьте кубиками. Филе сельди нарежьте кубиками.
- Выкладывайте на тарелку свеклу, селедку, груши, добавьте льна, сбрызните подсолнечным маслом, задекорируйте веточками укропа.
Закуска с грибами
Закуска с грибами
- Помойте грибы шампиньоны, нарежьте ломтиками, обжарьте на сливочном масле на сковороде до золотой корочки. Белые грибы замочите в холодной воде на 1 час, отварите в кипятке 20 минут.
- Подсушите хлеб на сухой сковороде или в духовке.
- Измельчите шампиньоны с белыми грибами в блендере, добавьте соль перец, взбейте до однородной конститенции.
- Для приготовления соуса смешайте горчицу с двумя яйцами, добавьте уксуса, перец, соль, перемешайте венчиком до однородной конститенции.
- Подсушенный хлеб смажьте грибной пастой, добавьте соус, задекорируйте зернами кориандра и листьями петрушки.
Салат с брынзой и вялеными томатами
Салат с брынзой
- Вяленые томаты, чернослив нарежьте соломкой.
- Нарежьте сыр ломтиками.
- На тарелку выложите микс салатов, сыр, добавьте сок лимона, тыквенные семечки, сбрызните оливковым маслом, перемешайте салат.
Львовский сырник
Львовский сырник
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- В миску выложите творога, добавьте муку, сливочное масло, сахара, яйца, цедру лимона, апельсина, ванильного сахара, измельчите блендером до однородной консистенции. Очистите картофель, отварите, натрите на терке, добавьте в миску с тестом.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Смажьте форму сливочным маслом, присыпьте мукой. Выложите тесто в форму, отправьте запекаться на 45–60 минут.
- Для приготовления карамельного соуса в кастрюле на медленном огне смешайте сахар со сливками, добавьте соли, перемешайте до загустения.
- Выложите на тарелку десерт, задекорируйте карамельным соусом.
Ягодный кисель
Ягодный кисель
- Разморозьте ягоду. В кастрюлю с водой добавьте сахар, оставьте до полного растворения, добавьте любых ягод и варите 10 минут.
- В стакане воды растворите крахмал, влейте тонкой струйкой в кастрюлю, перемешайте, варите 3 минуты до готовности. Оставьте до полного остывания. Приятного аппетита!
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