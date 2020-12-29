Новорічне меню з українських страв від Євгена Клопотенка
До новорічних свят залишилося небагато днів, тому варто складати святкове меню. Кулінарний експерт Євген Клопотенко склав новорічне меню з лише українських страв: добірка рецептів.
Євген Клопотенко підготував святкове меню та опублікував на офіційному сайті. Такі страви прикрасять будь-який стіл і будуть до вподоби усім: салат із з бринзою та в'яленими томатами, закуски з оселедцем, грибами, а на десерт — львівський сирник.
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Закуски з оселедцем
Закуски з оселедцем
- Помийте буряк, почистіть від шкірки, обгорніть фольгою, відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 90 хвилин. Залиште до повного охолодження, наріжте скибочками.
- В'ялені або копчені груші залийте окропом на 20 хвилин, наріжте кубиками. Філе оселедця наріжте кубиками.
- Викладайте на тарілку буряк, зверху осоледець, груші, додайте льону, збризніть соняшниковою олією, задекоруйте гілочками кропу.
Закуска з грибами
Закуска з грибами
- Помийте гриби печериці, наріжте скибочками, обсмажте на вершковому маслі на пательні до золотої скоринки. Білі гриби замочіть в холодній на 1 годину, відваріть в окропі 20 хвилин.
- Підсушіть хліб на сухій пательні або у духовці.
- Подрібніть печериці з білими грибами у блендері, додайте сіль перець, збийте до однорідної конститенції.
- Для приготування соусу змішайте гірчицю з двома яйцями, додайте оцту, перець, сіль, перемішайте віничком до утворення піни.
- Підсушений хліб змастіть грибною пастою, додайте соус, задекоруйте зернями коріандру і листям петрушки.
Салат з бринзою та в'яленими томатами
Салат з бринзою
- В'ялені томати, чорнослив наріжте соломкою.
- Наріжте домашній сир скибочками.
- На тарілку викладіть мікс салатів, домашній сир, додайте сік лимона, гарбузове насіння. збризніть оливковою олією, перемішайте салат.
Львівський сирник
Львівський сирник
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- В миску викладіть кисломолочного сиру, додайте борошно, вершкове масло, цукру, яйця, цедру лимона, апельсина, ванільного цукру, подрібніть блендером до однорідної консистенції. Почистіть картоплю, відваріть, натріть на тертці, додайте в миску з тістом, перемішайте.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Змастіть форму вершковим маслом, присипте борошном. Викладіть тісто у форму, відправте запікатись на 45-60 хвилин.
- Для приготування карамельного соусу у каструлі на малому вогні змішайте цукор з вершками, додайте солі, перемішайте до загустіння.
- Викладіть на тарілку десерт, задекоруйте карамельним соусом.
Ягідний кисіль
Ягідний кисіль
- Розморозьте ягоду. У каструлю з водою додайте цукор, залиште до повного розчинення, додайте будь-яких ягід і варіть 10 хвилин.
- У склянці води розчиніть крохмаль, влийте тонкою цівкою в каструлю, перемішайте, варіть 3 хвилини до готовності. Залиште до повного охолодження. Смачного!
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