До новорічних свят залишилося небагато днів, тому варто складати святкове меню. Кулінарний експерт Євген Клопотенко склав новорічне меню з лише українських страв: добірка рецептів.

Євген Клопотенко підготував святкове меню та опублікував на офіційному сайті. Такі страви прикрасять будь-який стіл і будуть до вподоби усім: салат із з бринзою та в'яленими томатами, закуски з оселедцем, грибами, а на десерт — львівський сирник.

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Закуски з оселедцем

Закуски з оселедцем

Інгредієнти:

– 2-3 шт. буряка;

– 2-3 в'ялені або копчені груші;

– 1 ч. л насіння льону;

– 2-3 ст. л соняшникової олії;

– 2 оселедця;

– 2 гілочки кропу.

Помийте буряк, почистіть від шкірки, обгорніть фольгою, відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 90 хвилин. Залиште до повного охолодження, наріжте скибочками. В'ялені або копчені груші залийте окропом на 20 хвилин, наріжте кубиками. Філе оселедця наріжте кубиками. Викладайте на тарілку буряк, зверху осоледець, груші, додайте льону, збризніть соняшниковою олією, задекоруйте гілочками кропу.

Закуска з грибами

Закуска з грибами

Інгредієнти:

– 200 г грибів (печериці);

– 40-50 г білих грибів (сушених);

– 50 г вершкового масла 82%;

– 2 яйця;

– ½ ч. л гірчиці;

– 1 ч. л оцту;

– 4-6 скибочи хліба;

– 1 ч. л зерен коріандру;

– 2-3 гілочки петрушки, кропу;

– сіль і перець.

Помийте гриби печериці, наріжте скибочками, обсмажте на вершковому маслі на пательні до золотої скоринки. Білі гриби замочіть в холодній на 1 годину, відваріть в окропі 20 хвилин. Підсушіть хліб на сухій пательні або у духовці. Подрібніть печериці з білими грибами у блендері, додайте сіль перець, збийте до однорідної конститенції. Для приготування соусу змішайте гірчицю з двома яйцями, додайте оцту, перець, сіль, перемішайте віничком до утворення піни. Підсушений хліб змастіть грибною пастою, додайте соус, задекоруйте зернями коріандру і листям петрушки.

Салат з бринзою та в'яленими томатами

Салат з бринзою

Інгредієнти:

– 200 г домашній сир (бринза);

– 6 в'ялених томатів;

– 6 шт. чорносливу;

– 100 г міксу салатів;

– 2 ст. л гарбузового насіння;

– ½ лимона для соку;

– 3 ст. л оливкової олії.

В'ялені томати, чорнослив наріжте соломкою. Наріжте домашній сир скибочками. На тарілку викладіть мікс салатів, домашній сир, додайте сік лимона, гарбузове насіння. збризніть оливковою олією, перемішайте салат.

Львівський сирник

Львівський сирник

Інгредієнти:

– 800 г кисломолочного сиру 9%;

– 2 картоплі;

– 50 г вершкового масла 82%;

– 200 г цукру;

– 4 яйця;

– 1 лимон;

– 1 апельсин;

– 1 ч. л ванільного цукру;

– 2 ст. л борошна;

– 50 г родзинок;

– сіль.

Інгредієнти для соусу:

– 150 мл вершків (33%);

– 150 г цукру;

– сіль.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. В миску викладіть кисломолочного сиру, додайте борошно, вершкове масло, цукру, яйця, цедру лимона, апельсина, ванільного цукру, подрібніть блендером до однорідної консистенції. Почистіть картоплю, відваріть, натріть на тертці, додайте в миску з тістом, перемішайте. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів. Змастіть форму вершковим маслом, присипте борошном. Викладіть тісто у форму, відправте запікатись на 45-60 хвилин. Для приготування карамельного соусу у каструлі на малому вогні змішайте цукор з вершками, додайте солі, перемішайте до загустіння. Викладіть на тарілку десерт, задекоруйте карамельним соусом.

Ягідний кисіль

Ягідний кисіль

Інгредієнти:

– 400 г заморожених ягід (на ваш смак);

– 3 л води;

– 10 ст. л цукру;

– 5 ст. л крохмалю.