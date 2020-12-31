Напитки подать к новогоднему столу? Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предлагает приготовить разнообразные коктейли с фруктами и вином. Если не употребляете крепких алкогольных напитков, можно приготовить фреши из овощей, фруктов, холодный чай или безалкогольный глинтвейн.

В праздники всегда хочется удивить друзей и родственников чем-то оригинальным и вкусным. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился рецептами коктейлей на официальном сайте, которые вы с легкостью можете приготовить дома.

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Коктейль с гранатовым соком и тоником

Коктейль с гранатовым соком

Ингредиенты:

- 400 мл гранатового сока;

- 400 мл тоника;

- 200 мл воды;

- корень имбиря;

- 3 ст. л сахара,

- лед.

Для приготовления сиропа почистите корень имбиря, нарежьте тонкими слайсами. В кастрюле смешайте воду с сахаром, добавьте имбирь, варите 5 минут, оставьте до полного остывания. Извлеките корень имбиря, процедите сироп через сито. В стакан положите несколько кубиков льда, налейте сироп, добавьте гранатового сока, тоник, перемешайте.

Коктейль из красного вина с ягодами

Коктейль с ягодами

Ингредиенты:

- 1 бутылка красного вина (сухие);

- 400 г замороженных ягод (ассорти);

- 2 апельсина (сок и цедра);

- 2 ст. л сахара.

Заранее разморозьте ягоды, залейте сухим красным вином, выложите ягоды в кастрюле, проварите до кипения. Тщательно помойте, почистите апельсин. Натрите на крупной терке цедру с одного апельсина, а двух других - выжмите сок. Добавьте цедру и сок апельсинов в кастрюлю с ягодами, добавьте сахар, варите до полного растворения, оставьте до полного остывания напитка.

Коктейль с коньяком и ананасовым соком

Коктейль с ананасовым соком

Ингредиенты:

- 1 л ананасового сока;

- 2 палочки корицы;

- 300-400 мл коньяка.

В кастрюле разогрейте коньяк, добавьте палочки корицы. Важно! Не надо доводить до кипения. Далее добавьте один литр ананасового сока, перемешайте. Вытяните палочку корицы, разлейте коктейль в бокалы.

Шампанское с грейпфрутом

Шампанское с грейпфрутом

Ингредиенты:

- 1 бутылка вина (шампанское полусладкое (на ваш вкус);

- 2 шт. грейпфрутов;

- лед.

Тщательно помойте грейпфруты, почистите от кожуры, разрежьте пополам, выжмите сок. Разлейте сок грейпфрута в бокалы на 1/3, добавьте шампанское или вино, кубики льда. При подаче задекорируйте коктейль кружочками грейпфрута.

Лимонад с кокосовыми сливками и лаймом

Лимонад с лаймом

Ингредиенты:

- 2 лимона;

- 2 лайма;

- 4-6 ст. л сахара,

- 150 мл воды;

- 65 мл кокосовых сливок;

- 4 веточки мяты;

- 1,5 л газированной столовой воды.

Тщательно помойте лайм, лимоны. Разрежьте пополам лимоны, выжмите сок, отдельно выжмите сок одного лайма, другой - нарежьте тонкими ломтиками. В кастрюле на маленьком огне разогрейте сок лимона с сахаром, добавьте 150 мл воды, перемешайте, чтобы сахар растворился, доведите до кипения. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания. В банке или кувшине вылейте готовый сироп, добавьте 65 мл кокосовых сливок, 1,5 л сильногазированная столовой воды. Важно! Вода не должна быть минеральной, иначе вы просто испортите вкус лимонада. Далее добавьте сок лайма, листочки мяты, предварительно помойте. Оставьте лимонад для настаивания на 30 минут, отправьте в холодильник или добавьте кубики льда и подавайте к столу.

Холодный чай с ягодами

Холодный чай

Ингредиенты:

- 400 г замороженных ягод;

3 ст. л сахара,

1 ст. л черного чая;

-2 л воды.

Заранее разморозьте ягоды. В кастрюле с двумя литрами воды смешайте ягоды, доведите до кипения, добавьте сахар и варите три минуты, уменьшив огонь. Добавьте 1 ст. л черного чая, оставьте настояться 10 минут и оставьте до полного остывания.

Безалкогольный глинтвейн

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

- 1 литр сока из красного винограда;

- ½ шт. апельсина;

- 2 палочка корицы;

- 5 шт. гвоздики;

- лавровый лист;

- 2 веточки тимьяна;

- 2 ст. л сахара.