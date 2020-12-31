Найсмачніші новорічні коктейлі від Євгена Клопотенка
Які напої подати до новорічного столу? Кулінарний експерт Євген Клопотенко пропонує приготувати різноманітні коктейлі з фруктами та вином. Якщо ви не вживаєте міцних алкогольних напоїв, можна приготувати фреші з овочей, фруктів, холодний чай чи безалкогольний глінтвейн.
У свята завжди хочеться здивувати друзів та родичів чимось оригінальним та смачним. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептами коктейлів на офіційному сайті, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Коктейль з гранатовим соком і тоніком
Коктейль з гранатовим соком
- Для приготування сиропу почистіть корінь імбиру, наріжте тонкими слайсами. У каструлі змішайте воду з цукром, додайте імбир, варіть 5 хвилин, залиште до повного охолодження. Витягніть корінь імбиру, процідіть сироп через сито.
- У склянки покладіть декілька кубиків льоду, налийте сироп, додайте гранатового соку, тонік, перемішайте.
Коктейль з червоного вина з ягодами
Коктейль з ягодами
- Заздалегідь розморозьте ягоди, залийте сухим червоним вином, викладіть ягоди у каструлю, проваріть до кипіння.
- Ретельно помийте, почистіть апельсин. Натріть на грубій тертці цедру з одного апельсина, а двох інших – вичавіть сік.
- Додайте цедру і сік апельсинів у каструлю з ягодами, додайте цукор, варіть до повного розтанення, залиште до повного охолодження напою.
Коктейль з коньяком і ананасовим соком
Коктейль з ананасовим соком
- У каструлі прогрійте коньяк, додайте палички кориці. Важливо! Не треба доводити до кипіння.
- Далі додайте один літр ананасового соку, перемішайте. Витягніть паличку кориці, розлийте коктейль у бокали.
Шампанське з грейпфрутом
Шампанське з грейпфрутом
- Ретельно помийте грейпфрути, почистіть від шкірки, розріжте навпіл, вичавіть сік.
- Розлийте сік грейпфрута у келихи на 1/3, додайте шампанське або вино, кубики льоду. При подачі задекоруйте коктейль кружечками грейпфрута.
Лимонад з кокосовими вершками і лаймом
Лимонад з лаймом
- Ретельно помийте лайм, лимони. Розріжте навпіл лимони, вичавіть сік, окремо вичавіть сік одного лайма, інший – наріжте тонкими скибочками.
- У каструлі на маленькому вогні розігрійте сік лимона з цукром, додайте 150 мл води, перемішайте, щоб цукор розчинився, доведіть до кипіння. Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.
- У банці або глечику вилийте готовий сироп, додайте 65 мл кокосових вершків, 1,5 л сильногазованої столової води. Важливо! Вода не повинна бути мінеральною, бо зіпсуєте смак лимонада. Далі додайте сік лайма, листочки м'яти, заздалегідь помийте. Залижте лимонад для настоювання на 30 хвилин, відправте у холодильник або додайте кубики льоду і подавайте до столу.
Холодний чай з ягодами
Холодний чай
- Заздалегідь розморозьте ягоди. У каструлі з двома літрами води змішайте ягоди, доведіть до кипіння, додайте цукор і варіть три хвилини, зменшивши вогонь.
- Додайте 1 ст. л чорного чаю, залиште настоятися 10 хвилин та залиште до повного охолодження.
Безалкогольний глінтвейн
Безалкогольний глінтвейн
- Ретельно помийте апельсини, наріжте кружечками.
- У каструлю вилийте сік червоного винограду, додайте всі спеції, додайте цукор і половину апельсинових кілець. Розігрійте на маленькому вогні, варіть протягом 10 хвилин. Важливо! Не треба доводити до кипіння.
- Подавати глінтвейн можна в гарячому і холодному вигляді. При подачі келихи для напою задекоруйте кільцями апельсина. Смачного!
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