Які напої подати до новорічного столу? Кулінарний експерт Євген Клопотенко пропонує приготувати різноманітні коктейлі з фруктами та вином. Якщо ви не вживаєте міцних алкогольних напоїв, можна приготувати фреші з овочей, фруктів, холодний чай чи безалкогольний глінтвейн.

У свята завжди хочеться здивувати друзів та родичів чимось оригінальним та смачним. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептами коктейлів на офіційному сайті, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Коктейль з гранатовим соком і тоніком

Коктейль з гранатовим соком

Інгредієнти:

– 400 мл гранатового соку;

– 400 мл тоніка;

– 200 мл води;

– корінь імбиру;

– 3 ст. л цукру;

– лід.

Для приготування сиропу почистіть корінь імбиру, наріжте тонкими слайсами. У каструлі змішайте воду з цукром, додайте імбир, варіть 5 хвилин, залиште до повного охолодження. Витягніть корінь імбиру, процідіть сироп через сито. У склянки покладіть декілька кубиків льоду, налийте сироп, додайте гранатового соку, тонік, перемішайте.

Коктейль з червоного вина з ягодами

Коктейль з ягодами

Інгредієнти:

– 1 пляшка червоного вина (сухе);

– 400 г заморожених ягід (асорті);

– 2 апельсини (сік та цедра);

– 2 ст. л цукру.

Заздалегідь розморозьте ягоди, залийте сухим червоним вином, викладіть ягоди у каструлю, проваріть до кипіння. Ретельно помийте, почистіть апельсин. Натріть на грубій тертці цедру з одного апельсина, а двох інших – вичавіть сік. Додайте цедру і сік апельсинів у каструлю з ягодами, додайте цукор, варіть до повного розтанення, залиште до повного охолодження напою.

Коктейль з коньяком і ананасовим соком

Коктейль з ананасовим соком

Інгредієнти:

– 1 л ананасового соку;

– 2 палички кориці;

– 300-400 мл коньяку.

У каструлі прогрійте коньяк, додайте палички кориці. Важливо! Не треба доводити до кипіння. Далі додайте один літр ананасового соку, перемішайте. Витягніть паличку кориці, розлийте коктейль у бокали.

Шампанське з грейпфрутом

Шампанське з грейпфрутом

Інгредієнти:

– 1 пляшка вина (шампанське напівсолодке (на ваш смак);

– 2 шт. грейпфрутів;

– лід.

Ретельно помийте грейпфрути, почистіть від шкірки, розріжте навпіл, вичавіть сік. Розлийте сік грейпфрута у келихи на 1/3, додайте шампанське або вино, кубики льоду. При подачі задекоруйте коктейль кружечками грейпфрута.

Лимонад з кокосовими вершками і лаймом

Лимонад з лаймом

Інгредієнти:

– 2 лимона;

– 2 лайма;

– 4-6 ст. л цукру;

– 150 мл води;

– 65 мл кокосові вершки;

– 4 гілочки м'яти;

– 1,5 л газованої столової води.

Ретельно помийте лайм, лимони. Розріжте навпіл лимони, вичавіть сік, окремо вичавіть сік одного лайма, інший – наріжте тонкими скибочками. У каструлі на маленькому вогні розігрійте сік лимона з цукром, додайте 150 мл води, перемішайте, щоб цукор розчинився, доведіть до кипіння. Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження. У банці або глечику вилийте готовий сироп, додайте 65 мл кокосових вершків, 1,5 л сильногазованої столової води. Важливо! Вода не повинна бути мінеральною, бо зіпсуєте смак лимонада. Далі додайте сік лайма, листочки м'яти, заздалегідь помийте. Залижте лимонад для настоювання на 30 хвилин, відправте у холодильник або додайте кубики льоду і подавайте до столу.

Холодний чай з ягодами

Холодний чай

Інгредієнти:

– 400 г заморожених ягід;

–3 ст. л цукру;

–1 ст. л чорного чаю;

–2 л води.

Заздалегідь розморозьте ягоди. У каструлі з двома літрами води змішайте ягоди, доведіть до кипіння, додайте цукор і варіть три хвилини, зменшивши вогонь. Додайте 1 ст. л чорного чаю, залиште настоятися 10 хвилин та залиште до повного охолодження.

Безалкогольний глінтвейн

Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

– 1 літр соку з червоного винограду;

– ½ шт. апельсина;

– 2 паличка кориці;

– 5 шт. гвоздики;

– лавровий лист;

– 2 гілочки чебрецю;

– 2 ст. л. цукру.