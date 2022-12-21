Новогодние салаты: рецепты без света за 15 минут

Каждый день в Украине выключают свет на аварийные и стабилизационные работы. Предстоит много празднований: от Рождества до Нового года и накрыть стол для родных и близких чем-то и нужно.

Чтобы облегчить вам выбор блюд к праздничному столу, 24 канал подобрал интересную и вкусную подборку салатов, которые вы приготовите без света.

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К выбору праздничные салаты с курицей (копченой или совидной), слабосоленой рыбой, овощами и фруктами. Поскольку все они состоят из готовых продуктов, время на их приготовление минимальное: от 10 – 20 минут.

Мы уверены, что каждый из вас найдет именно тот, который идеально подойдет к столу или все.

Салат с курицей и корейской морковью слоями

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6



Салат с курицей и корейской морковью слоями / Фото Yummy temple

Ингредиенты:– 1 копченое куриное филе;– 150 граммов сыра моцарелла;– 100 граммов корейской моркови;– 5 штук куриных яиц;– майонез.

Приготовление:

Копченое куриное филе, или совид, нарезаем на произвольные кусочки.

Отваренные яйца очищаем от скорлупы и отделяем желток от белка.

Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.

Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Салат из курицы и апельсинов

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6



Салат слоями из курицы и апельсинов / Фото ютуб

– 250 граммов пекинской капусты;– 2 зубчика чеснока;– 200 граммов копченой курицы;– 3 отварных куриных яйца;– 150 граммов твердого сыра;– 2 апельсина;– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ножом. Смешиваем с майонезом и выжатым чесноком.

Отдельно разбираем куриную ножку, отделяем мясо от костей и измельчаем. Смешиваем с майонезом. Очищаем яйца от скорлупы, натираем и терке и смешиваем со специями и майонезом.

Натираем сыр на грубой терке и смешиваем с майонезом.

Через формовочное кольцо выкладываем салат слоями: пекинская капуста, курочка, яйца, сыр. Сверху выкладываем нарезанные и апельсины.

Приятного тебе аппетита!

Салат со слабосоленой рыбой и авокадо

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6



Салат с лососем и авокадо / Фото The devil wears salad

– 80 граммов слабосоленой рыбы (лосось, тунец, форель);– руккола;– 100 граммов черри;– авокадо;– козьий сыр шевре, или обычный сливочный;– оливковое масло;– лимонный сок;– бальзамический крем-уксус.

Приготовление:

На плоскую круглую тарелку выкладываем листья рукколы, поливаем их маслом.

Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку и отделяем от кожуры. Нарезаем его ломтиками и хаотично выкладываем на салат. Сбрызните его лимонным соком, чтобы не потемнел.

Нарезаем рыбу кусочками или покупаем сразу нарезанную. Выкладываем на салат, вместе с козьим или сливочным сыром. Также хорошо будет смаковать голубой с плесенью.

Добавляем разрезанные пополам черри и поливаем все бальзамическим крем-уксусом.

Приятного тебе аппетита!