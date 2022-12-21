Новогодние салаты: рецепты без света за 15 минут

21 декабря 2022, 09:40
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Каждый день в Украине выключают свет на аварийные и стабилизационные работы. Предстоит много празднований: от Рождества до Нового года и накрыть стол для родных и близких чем-то и нужно.

Чтобы облегчить вам выбор блюд к праздничному столу, 24 канал подобрал интересную и вкусную подборку салатов, которые вы приготовите без света.

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К выбору праздничные салаты с курицей (копченой или совидной), слабосоленой рыбой, овощами и фруктами. Поскольку все они состоят из готовых продуктов, время на их приготовление минимальное: от 10 – 20 минут.

Мы уверены, что каждый из вас найдет именно тот, который идеально подойдет к столу или все.

Салат с курицей и корейской морковью слоями

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6


Салат с курицей и корейской морковью слоями / Фото Yummy temple

Ингредиенты:
– 1 копченое куриное филе;
– 150 граммов сыра моцарелла;
– 100 граммов корейской моркови;
– 5 штук куриных яиц;
– майонез.

Приготовление:

  • Копченое куриное филе, или совид, нарезаем на произвольные кусочки.
  • Отваренные яйца очищаем от скорлупы и отделяем желток от белка.
  • Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.
  • Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Салат из курицы и апельсинов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6


Салат слоями из курицы и апельсинов / Фото ютуб

Ингредиенты:
– 250 граммов пекинской капусты;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 граммов копченой курицы;
– 3 отварных куриных яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 апельсина;
– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

  • Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ножом. Смешиваем с майонезом и выжатым чесноком.
  • Отдельно разбираем куриную ножку, отделяем мясо от костей и измельчаем. Смешиваем с майонезом. Очищаем яйца от скорлупы, натираем и терке и смешиваем со специями и майонезом.
  • Натираем сыр на грубой терке и смешиваем с майонезом.
  • Через формовочное кольцо выкладываем салат слоями: пекинская капуста, курочка, яйца, сыр. Сверху выкладываем нарезанные и апельсины.

Приятного тебе аппетита!

Салат со слабосоленой рыбой и авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 6


Салат с лососем и авокадо / Фото The devil wears salad

Ингредиенты:
– 80 граммов слабосоленой рыбы (лосось, тунец, форель);
– руккола;
– 100 граммов черри;
– авокадо;
– козьий сыр шевре, или обычный сливочный;
– оливковое масло;
– лимонный сок;
– бальзамический крем-уксус.

Приготовление:

  • На плоскую круглую тарелку выкладываем листья рукколы, поливаем их маслом.
  • Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку и отделяем от кожуры. Нарезаем его ломтиками и хаотично выкладываем на салат. Сбрызните его лимонным соком, чтобы не потемнел.
  • Нарезаем рыбу кусочками или покупаем сразу нарезанную. Выкладываем на салат, вместе с козьим или сливочным сыром. Также хорошо будет смаковать голубой с плесенью.
  • Добавляем разрезанные пополам черри и поливаем все бальзамическим крем-уксусом.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак