Чтобы облегчить вам выбор блюд к праздничному столу, 24 канал подобрал интересную и вкусную подборку салатов, которые вы приготовите без света.
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К выбору праздничные салаты с курицей (копченой или совидной), слабосоленой рыбой, овощами и фруктами. Поскольку все они состоят из готовых продуктов, время на их приготовление минимальное: от 10 – 20 минут.
Мы уверены, что каждый из вас найдет именно тот, который идеально подойдет к столу или все.
Салат с курицей и корейской морковью слоями
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Салат с курицей и корейской морковью слоями / Фото Yummy temple
Приготовление:
- Копченое куриное филе, или совид, нарезаем на произвольные кусочки.
- Отваренные яйца очищаем от скорлупы и отделяем желток от белка.
- Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.
- Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток. Снимаем форму и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!
Салат из курицы и апельсинов
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Салат слоями из курицы и апельсинов / Фото ютуб
Приготовление:
- Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ножом. Смешиваем с майонезом и выжатым чесноком.
- Отдельно разбираем куриную ножку, отделяем мясо от костей и измельчаем. Смешиваем с майонезом. Очищаем яйца от скорлупы, натираем и терке и смешиваем со специями и майонезом.
- Натираем сыр на грубой терке и смешиваем с майонезом.
- Через формовочное кольцо выкладываем салат слоями: пекинская капуста, курочка, яйца, сыр. Сверху выкладываем нарезанные и апельсины.
Приятного тебе аппетита!
Салат со слабосоленой рыбой и авокадо
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
Салат с лососем и авокадо / Фото The devil wears salad
Приготовление:
- На плоскую круглую тарелку выкладываем листья рукколы, поливаем их маслом.
- Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку и отделяем от кожуры. Нарезаем его ломтиками и хаотично выкладываем на салат. Сбрызните его лимонным соком, чтобы не потемнел.
- Нарезаем рыбу кусочками или покупаем сразу нарезанную. Выкладываем на салат, вместе с козьим или сливочным сыром. Также хорошо будет смаковать голубой с плесенью.
- Добавляем разрезанные пополам черри и поливаем все бальзамическим крем-уксусом.
Приятного тебе аппетита!