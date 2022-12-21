Щоб полегшити вам вибір до страв до святкового столу, 24 канал дібрав цікаву та смачну добірку салатів, які ви приготуєте без світла.

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До вибору святкові салати з куркою (копченою чи сувід), слабосоленою рибою, овочами та фруктами. Оскільки всі вони складаються вже з готових продуктів, час на їхнє приготування мінімальний: від 10 – 20 хвилин.

Ми впевнені, що кожен з вас знайде саме той, який ідеально підійде до столу, або й усі.

Салат з куркою та корейською морквою шарами

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6


Салат з куркою та корейською морквою шарами / Фото Yummy temple

Приготування:

  • Копчене куряче філе, або сувід, нарізаємо на довільні шматочки.
  • Відварені яйця очищаємо від шкарлупи та відділяємо жовток від білка.
  • Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.
  • Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!

Салат з курки та апельсинів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6


Салат шарами з курки та апельсинів / Фото ютуб

Приготування:

  • Нарізаємо пекінську капусту та подрібнюємо ножем. Змішуємо з майонезом та вичавленим часником.
  • Окремо розбираємо курячу ніжку, відділяємо м'ясо від кісток та подрібнюємо. Змішуємо з майонезом.Очищаємо яйця від шкарлупи, натираємо та тертці та змішуємо зі спеціями та майонезом.
  • Натираємо твердий сир на грубій тертці та змішуємо з майонезом.
  • Через формувальне кільце викладаємо салат шарами: пекінська капуста, курочка, яйця, твердий сир. Зверху викладаємо нарізані та апельсини.

Смачного!

Салат зі слабосоленою рибою та авокадо

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Салат з лососем та авокадо / Фото The devil wears salad

Приготування:

  • На плоску круглу тарілку викладаємо листя руколи, поливаємо його олією.
  • Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку та відділяємо від шкірки. Нарізаємо його скибочками та викладаємо хаотично на салат. Збризніть його лимонним соком, аби не потемнів.
  • Нарізаємо рибу шматочками, або купуємо одразу нарізану. Викладаємо на салат, разом із козячим чи вершковим сиром. Також гарно буде смакувати блакитний з пліснявою.
  • Додаємо розрізані навпіл чері та поливаємо все бальзамічним крем-оцтом.

Смачного!