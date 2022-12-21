Щоб полегшити вам вибір до страв до святкового столу, 24 канал дібрав цікаву та смачну добірку салатів, які ви приготуєте без світла.
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До вибору святкові салати з куркою (копченою чи сувід), слабосоленою рибою, овочами та фруктами. Оскільки всі вони складаються вже з готових продуктів, час на їхнє приготування мінімальний: від 10 – 20 хвилин.
Ми впевнені, що кожен з вас знайде саме той, який ідеально підійде до столу, або й усі.
Салат з куркою та корейською морквою шарами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Салат з куркою та корейською морквою шарами / Фото Yummy temple
Приготування:
- Копчене куряче філе, або сувід, нарізаємо на довільні шматочки.
- Відварені яйця очищаємо від шкарлупи та відділяємо жовток від білка.
- Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.
- Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток. Знімаємо форму та подаємо на стіл.
Смачного!
Салат з курки та апельсинів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Салат шарами з курки та апельсинів / Фото ютуб
Приготування:
- Нарізаємо пекінську капусту та подрібнюємо ножем. Змішуємо з майонезом та вичавленим часником.
- Окремо розбираємо курячу ніжку, відділяємо м'ясо від кісток та подрібнюємо. Змішуємо з майонезом.Очищаємо яйця від шкарлупи, натираємо та тертці та змішуємо зі спеціями та майонезом.
- Натираємо твердий сир на грубій тертці та змішуємо з майонезом.
- Через формувальне кільце викладаємо салат шарами: пекінська капуста, курочка, яйця, твердий сир. Зверху викладаємо нарізані та апельсини.
Смачного!
Салат зі слабосоленою рибою та авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
Салат з лососем та авокадо / Фото The devil wears salad
Приготування:
- На плоску круглу тарілку викладаємо листя руколи, поливаємо його олією.
- Авокадо розрізаємо навпіл, видаляємо кісточку та відділяємо від шкірки. Нарізаємо його скибочками та викладаємо хаотично на салат. Збризніть його лимонним соком, аби не потемнів.
- Нарізаємо рибу шматочками, або купуємо одразу нарізану. Викладаємо на салат, разом із козячим чи вершковим сиром. Також гарно буде смакувати блакитний з пліснявою.
- Додаємо розрізані навпіл чері та поливаємо все бальзамічним крем-оцтом.
Смачного!