Новогодние салаты за 30 минут: рецепты с курицей и крабовыми палочками
28 декабря 2021 , 17:20Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвит
До Нового Года осталось несколько дней – настало время составлять праздничное меню. Мы подготовили для вас два вкусных и быстрых в приготовлении рецепта салатов с майонезом.
Эти новогодние салаты вы приготовите без лишних усилий. Они вкусные, яркие и праздничные. По желанию приготовьте домашний майонез, чтобы ваши салаты были еще вкуснее.
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Рецепт салата с корейской морковью
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Скриншот из видео Лилии Цвит
– 200 граммов корейской моркови;
– 250 граммов маринованных шампиньонов;
– 3 отварных куриных яйца;
– 3 штуки отварного картофеля;
– 1 куриное филе;
– оливки;
– 150 граммов майонеза.
Приготовление:
- Выложите на тарелку грибы. Сверху натрите отварные куриные яйца и смажьте слоем майонеза.
- Заранее отваренный и охлажденный картофель натрите на крупной терке и выложите слоем поверх майонеза.
- Снова смажьте все слоем майонеза.
- Выложите нарезанное куриное филе, а сверху корейскую морковь.
- Нарежьте оливки половинками и задекорируйте салат.
Приятного аппетита!
Рецепт салата с ананасами
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Скриншот из видео Лилии Цвит
– 500 граммов отварных шампиньонов;
– 1 банка консервированных ананасов;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 200 граммов твердого сыра;
– 150 граммов майонеза.
Приготовление:
- Заранее отварные шампиньоны разрежьте на четвертинки. Выложите в салатницу.
- Нарежьте кубиками твердый сыр, ананасы – кусочками, а крабовые палочки – кружочками.
- Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
- Выложите салат в порционные пиалы и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления новогодних салатов от Лилии Цвит: