Эти новогодние салаты вы приготовите без лишних усилий. Они вкусные, яркие и праздничные. По желанию приготовьте домашний майонез, чтобы ваши салаты были еще вкуснее.

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Рецепт салата с корейской морковью

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4


Скриншот из видео Лилии Цвит

Приготовление:

  1. Выложите на тарелку грибы. Сверху натрите отварные куриные яйца и смажьте слоем майонеза.
  1. Заранее отваренный и охлажденный картофель натрите на крупной терке и выложите слоем поверх майонеза.
  1. Снова смажьте все слоем майонеза.
  1. Выложите нарезанное куриное филе, а сверху корейскую морковь.
  1. Нарежьте оливки половинками и задекорируйте салат.

Приятного аппетита!

Рецепт салата с ананасами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6


Скриншот из видео Лилии Цвит

Приготовление:

  1. Заранее отварные шампиньоны разрежьте на четвертинки. Выложите в салатницу.
  1. Нарежьте кубиками твердый сыр, ананасы – кусочками, а крабовые палочки – кружочками.
  1. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
  1. Выложите салат в порционные пиалы и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления новогодних салатов от Лилии Цвит:​