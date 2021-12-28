Эти новогодние салаты вы приготовите без лишних усилий. Они вкусные, яркие и праздничные. По желанию приготовьте домашний майонез, чтобы ваши салаты были еще вкуснее.
Читайте также Как сделать новогодний стол здоровым: рецепты полезных блюд, которые понравятся всем
Рецепт салата с корейской морковью
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Скриншот из видео Лилии Цвит
Приготовление:
- Выложите на тарелку грибы. Сверху натрите отварные куриные яйца и смажьте слоем майонеза.
- Заранее отваренный и охлажденный картофель натрите на крупной терке и выложите слоем поверх майонеза.
- Снова смажьте все слоем майонеза.
- Выложите нарезанное куриное филе, а сверху корейскую морковь.
- Нарежьте оливки половинками и задекорируйте салат.
Приятного аппетита!
Рецепт салата с ананасами
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Скриншот из видео Лилии Цвит
Приготовление:
- Заранее отварные шампиньоны разрежьте на четвертинки. Выложите в салатницу.
- Нарежьте кубиками твердый сыр, ананасы – кусочками, а крабовые палочки – кружочками.
- Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте.
- Выложите салат в порционные пиалы и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления новогодних салатов от Лилии Цвит: