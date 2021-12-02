Новогодний десерт за 5 минут без выпекания: рецепт на основе йогурта

Если стоять на кухне и выпекать часами сладкое – это ваше любимое занятие, мы предлагаем приготовить быстрый торт за 5 минут без духовки. Кстати, он прекрасно подойдет к праздничному столу!

Этот торт можно отнести к ленивым, ведь его не нужно выпекать. Также в его состав не входит сгущенка, он без желатина и муки!

Читайте также Делимся опытом с миром: вышел уникальный "Каталог продукции Украинских производителей"

По структуре торт легкий и воздушный, по желанию вы можете уменьшить количество сахарной пудры, чтобы сделать его низкокалорийным.

Рецепт быстрого торта

Время: 15-20 минут

Порции: 8



Торт за 5 минут / скриншот с видео

– 150 граммов печенья;– 60 граммов сливочного масла;– 2 сырых яйца;– 60 граммов кукурузного крахмала;– 500 миллилитров вишневого йогурта;– 300 граммов сливочного сыра;– 150 граммов сахарной пудры;– 50 миллилитров жирных сливок;– орехи;– шоколад.

Приготовление:

Смешайте яйца и сахарную пудру (100 граммов) в глубокой посуде. Добавьте крахмал, йогурт и перемешайте. Отправьте все в кастрюлю и доведите до кипения. Не забывайте помешивать массу венчиком. Когда масса загустеет перелейте ее в посуду, охладите. Укройте борта круглой формы для торта ацетатной пленкой. Измельчите печенье блендером в крошку. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте. Влейте 1 столовую ложку молока и снова перемешайте. Сформируйте из печенья лепешку с помощью стакана. К вишневому заварному крему добавьте 150 граммов сливочного сыра и взбейте все блендером или миксером. Отдельно взбейте сливочный сыр, оставшийся вместе со сливками и сахарной пудрой. Вылейте половину вишневого крема на корж, разровняйте. Далее выложите половину творожного крема. Снова вишневый крем и разровняйте лопаткой поверхность торта. С помощью кондитерского шприца с насадкой выложите оставшуюся часть творожного крема. Задекорируйте торт орешками и тертым шоколадом. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления новогоднего торта за 5 минут: