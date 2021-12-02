Новогодний десерт за 5 минут без выпекания: рецепт на основе йогурта
2 декабря 2021 , 18:08Читати новину українською
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Если стоять на кухне и выпекать часами сладкое – это ваше любимое занятие, мы предлагаем приготовить быстрый торт за 5 минут без духовки. Кстати, он прекрасно подойдет к праздничному столу!
Этот торт можно отнести к ленивым, ведь его не нужно выпекать. Также в его состав не входит сгущенка, он без желатина и муки!
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По структуре торт легкий и воздушный, по желанию вы можете уменьшить количество сахарной пудры, чтобы сделать его низкокалорийным.
Рецепт быстрого торта
Время: 15-20 минут
Порции: 8
Торт за 5 минут / скриншот с видео
– 150 граммов печенья;
– 60 граммов сливочного масла;
– 2 сырых яйца;
– 60 граммов кукурузного крахмала;
– 500 миллилитров вишневого йогурта;
– 300 граммов сливочного сыра;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 50 миллилитров жирных сливок;
– орехи;
– шоколад.
Приготовление:
- Смешайте яйца и сахарную пудру (100 граммов) в глубокой посуде.
- Добавьте крахмал, йогурт и перемешайте.
- Отправьте все в кастрюлю и доведите до кипения. Не забывайте помешивать массу венчиком.
- Когда масса загустеет перелейте ее в посуду, охладите.
- Укройте борта круглой формы для торта ацетатной пленкой.
- Измельчите печенье блендером в крошку.
- Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Влейте 1 столовую ложку молока и снова перемешайте.
- Сформируйте из печенья лепешку с помощью стакана.
- К вишневому заварному крему добавьте 150 граммов сливочного сыра и взбейте все блендером или миксером.
- Отдельно взбейте сливочный сыр, оставшийся вместе со сливками и сахарной пудрой.
- Вылейте половину вишневого крема на корж, разровняйте. Далее выложите половину творожного крема.
- Снова вишневый крем и разровняйте лопаткой поверхность торта.
- С помощью кондитерского шприца с насадкой выложите оставшуюся часть творожного крема.
- Задекорируйте торт орешками и тертым шоколадом. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления новогоднего торта за 5 минут: