Новогодний десерт за 5 минут без выпекания: рецепт на основе йогурта

2 декабря 2021 , 18:08
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Если стоять на кухне и выпекать часами сладкое – это ваше любимое занятие, мы предлагаем приготовить быстрый торт за 5 минут без духовки. Кстати, он прекрасно подойдет к праздничному столу!

Этот торт можно отнести к ленивым, ведь его не нужно выпекать. Также в его состав не входит сгущенка, он без желатина и муки!

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По структуре торт легкий и воздушный, по желанию вы можете уменьшить количество сахарной пудры, чтобы сделать его низкокалорийным.

Рецепт быстрого торта

Время: 15-20 минут
Порции: 8


Торт за 5 минут / скриншот с видео

Ингредиенты:
– 150 граммов печенья;
– 60 граммов сливочного масла;
– 2 сырых яйца;
– 60 граммов кукурузного крахмала;
– 500 миллилитров вишневого йогурта;
– 300 граммов сливочного сыра;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 50 миллилитров жирных сливок;
– орехи;
– шоколад.

Приготовление:

  1. Смешайте яйца и сахарную пудру (100 граммов) в глубокой посуде.
  2. Добавьте крахмал, йогурт и перемешайте.
  3. Отправьте все в кастрюлю и доведите до кипения. Не забывайте помешивать массу венчиком.
  4. Когда масса загустеет перелейте ее в посуду, охладите.
  5. Укройте борта круглой формы для торта ацетатной пленкой.
  6. Измельчите печенье блендером в крошку.
  7. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
  8. Влейте 1 столовую ложку молока и снова перемешайте.
  9. Сформируйте из печенья лепешку с помощью стакана.
  10. К вишневому заварному крему добавьте 150 граммов сливочного сыра и взбейте все блендером или миксером.
  11. Отдельно взбейте сливочный сыр, оставшийся вместе со сливками и сахарной пудрой.
  12. Вылейте половину вишневого крема на корж, разровняйте. Далее выложите половину творожного крема.
  13. Снова вишневый крем и разровняйте лопаткой поверхность торта.
  14. С помощью кондитерского шприца с насадкой выложите оставшуюся часть творожного крема.
  15. Задекорируйте торт орешками и тертым шоколадом. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления новогоднего торта за 5 минут:

 

Автор: Богданна Рибак