Цей святковий торт можна віднести до лінивих, адже його не потрібно випікати. Також у його склад не входить згущене молоко, він без желатину та борошна!
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За структурою торт легкий та повітряний, за бажанням ви можете зменшити кількість цукрової пудри, щоб зробити його низькокалорійним.
Рецепт швидкого торта
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порції: 8
Торт за 5 хвилин / Скріншот з відео
Приготування:
- Змішайте яйця та цукрову пудру (100 грамів) в глибокому посуді.
- Додайте крохмаль, йогурт та перемішайте.
- Відправте все в каструлю та доведіть до кипіння. Не забувайте помішувати масу вінчиком.
- Коли маса загусне перелийте її в посуд, охолодіть.
- Вкрийте борти круглої форми для торта ацетатною плівкою.
- Подрібніть печиво блендером в крихту.
- Додайте розтоплене вершкове масло та перемішайте.
- Влийте 1 столову ложку молока та знову перемішайте.
- Сформуйте з печива корж за допомогою склянки.
- До вишневого заварного крему додайте 150 грамів вершкового сиру та збийте все блендером або міксером.
- Окремо збийте вершковий сир, що залишився разом з вершками та цукровою пудрою.
- Вилийте половину вишневого крему на корж, розрівняйте. Далі викладіть половину сирного крему.
- Знову вишневий крем та розрівняйте лопаткою поверхню торта.
- За допомогою кондитерського шприца з насадкою викладіть решту сирного крему.
- Задекоруйте торт горішками та тертим шоколадом. Смачного!
Відеорецепт приготування новорічного торта за 5 хвилин: