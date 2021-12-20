Этот рецепт шоколадного десерта состоит всего из четырех ингредиентов, а еще он без яиц, без муки и без выпекания. Если вы ищете легкий и полезный десерт, попробуйте приготовить его дома.

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Рецепт новогоднего десерта с мандаринами

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6


Скриншот с видео Здоровый и вкусный

Приготовление:

  1. Нарежьте шоколад кубиками и отправьте в сотейник вместе со сливками. Нагрейте массу до однородной консистенции.


Скриншот с видео Здоровый и вкусный

  1. Снимите с плиты и влейте йогурт. Тщательно перемешайте все и немного охладите.


Скриншот с видео Здоровый и вкусный

  1. Очистите мандарины от кожуры и удалите косточки. Разделите на кусочки.
  2. Выложите мандарины в пиалы и полейте шоколадным кремом.


Скриншот с видео Здоровый и вкусный

  1. Отправьте десерт в холодильник на 30 минут, чтобы он загустел.
  2. Подавайте новогодний десерт без выпекания к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления новогоднего десерта с мандаринами: