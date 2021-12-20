Этот рецепт шоколадного десерта состоит всего из четырех ингредиентов, а еще он без яиц, без муки и без выпекания. Если вы ищете легкий и полезный десерт, попробуйте приготовить его дома.

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Рецепт новогоднего десерта с мандаринами

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 6



Скриншот с видео Здоровый и вкусный

Ингредиенты:

– 150 граммов белого шоколада;

– 120 миллилитров жирных сливок;

– 200 миллилитров густого йогурта;

– 2 – 3 мандарина.

Приготовление:

Нарежьте шоколад кубиками и отправьте в сотейник вместе со сливками. Нагрейте массу до однородной консистенции.



Скриншот с видео Здоровый и вкусный

Снимите с плиты и влейте йогурт. Тщательно перемешайте все и немного охладите.



Скриншот с видео Здоровый и вкусный

Очистите мандарины от кожуры и удалите косточки. Разделите на кусочки. Выложите мандарины в пиалы и полейте шоколадным кремом.



Скриншот с видео Здоровый и вкусный

Отправьте десерт в холодильник на 30 минут, чтобы он загустел. Подавайте новогодний десерт без выпекания к столу охлажденным. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления новогоднего десерта с мандаринами: