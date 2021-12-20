Этот рецепт шоколадного десерта состоит всего из четырех ингредиентов, а еще он без яиц, без муки и без выпекания. Если вы ищете легкий и полезный десерт, попробуйте приготовить его дома.
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Рецепт новогоднего десерта с мандаринами
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
Приготовление:
- Нарежьте шоколад кубиками и отправьте в сотейник вместе со сливками. Нагрейте массу до однородной консистенции.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Снимите с плиты и влейте йогурт. Тщательно перемешайте все и немного охладите.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Очистите мандарины от кожуры и удалите косточки. Разделите на кусочки.
- Выложите мандарины в пиалы и полейте шоколадным кремом.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Отправьте десерт в холодильник на 30 минут, чтобы он загустел.
- Подавайте новогодний десерт без выпекания к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления новогоднего десерта с мандаринами: