Цей рецепт шоколадного десерту складається всього з чотирьох інгредієнтів, а ще він без яєць, без борошна та без випікання. Якщо ви шукаєте легкий і корисний десерт, спробуйте приготувати його вдома.

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Рецепт новорічного десерту з мандаринами

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6


Скріншот з відео Здоровий та смачний

Приготування:

  1. Наріжте шоколад кубиками та відправте в сотейник разом з вершками. Нагрійте масу до однорідної консистенції.


Скріншот з відео Здоровий та смачний

  1. Зніміть з плити та влийте йогурт. Ретельно перемішайте все та трішки охолодіть.


Скріншот з відео Здоровий та смачний

  1. Почистьте мандарини від шкірки та видаліть кісточки. Розділіть на шматочки.
  1. Викладіть мандарини в піали та полийте шоколадним крем.


Скріншот з відео Здоровий та смачний

  1. Відправте десерт в холодильник на 30 хвилин, щоб він загус.
  1. Подавайте новорічний десерт без випікання до столу охолодженим. Смачного!

Відеорецепт приготування новорічного десерту з мандаринами: