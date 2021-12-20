Цей рецепт шоколадного десерту складається всього з чотирьох інгредієнтів, а ще він без яєць, без борошна та без випікання. Якщо ви шукаєте легкий і корисний десерт, спробуйте приготувати його вдома.

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Рецепт новорічного десерту з мандаринами

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6



Скріншот з відео Здоровий та смачний

Інгредієнти:

– 150 грамів білого шоколаду;

– 120 мілілітрів жирних вершків;

– 200 мілілітрів густого йогурту;

– 2 – 3 мандарини.

Приготування:

Наріжте шоколад кубиками та відправте в сотейник разом з вершками. Нагрійте масу до однорідної консистенції.



Скріншот з відео Здоровий та смачний

Зніміть з плити та влийте йогурт. Ретельно перемішайте все та трішки охолодіть.



Скріншот з відео Здоровий та смачний

Почистьте мандарини від шкірки та видаліть кісточки. Розділіть на шматочки.

Викладіть мандарини в піали та полийте шоколадним крем.



Скріншот з відео Здоровий та смачний

Відправте десерт в холодильник на 30 хвилин, щоб він загус.

Подавайте новорічний десерт без випікання до столу охолодженим. Смачного!

Відеорецепт приготування новорічного десерту з мандаринами: