Цей рецепт шоколадного десерту складається всього з чотирьох інгредієнтів, а ще він без яєць, без борошна та без випікання. Якщо ви шукаєте легкий і корисний десерт, спробуйте приготувати його вдома.
Читайте також Три легкі страви азійської кухні: локшина з курячими стегнами, неми та рис з крильцями
Рецепт новорічного десерту з мандаринами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Скріншот з відео Здоровий та смачний
Приготування:
- Наріжте шоколад кубиками та відправте в сотейник разом з вершками. Нагрійте масу до однорідної консистенції.
Скріншот з відео Здоровий та смачний
- Зніміть з плити та влийте йогурт. Ретельно перемішайте все та трішки охолодіть.
Скріншот з відео Здоровий та смачний
- Почистьте мандарини від шкірки та видаліть кісточки. Розділіть на шматочки.
- Викладіть мандарини в піали та полийте шоколадним крем.
Скріншот з відео Здоровий та смачний
- Відправте десерт в холодильник на 30 хвилин, щоб він загус.
- Подавайте новорічний десерт без випікання до столу охолодженим. Смачного!
Відеорецепт приготування новорічного десерту з мандаринами: