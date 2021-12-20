Новогодний десерт за минуту: рецепт с мандаринами и шоколадом без выпекания
20 декабря 2021 , 18:30Читати новину українською
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
До Нового года остались считанные дни, настало время планировать праздничное меню. Мы подготовили для вас рецепт быстрого десерта без выпекания, который вы приготовите за несколько минут.
Этот рецепт шоколадного десерта состоит всего из четырех ингредиентов, а еще он без яиц, без муки и без выпекания. Если вы ищете легкий и полезный десерт, попробуйте приготовить его дома.
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Рецепт новогоднего десерта с мандаринами
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
– 150 граммов белого шоколада;
– 120 миллилитров жирных сливок;
– 200 миллилитров густого йогурта;
– 2 – 3 мандарина.
Приготовление:
- Нарежьте шоколад кубиками и отправьте в сотейник вместе со сливками. Нагрейте массу до однородной консистенции.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Снимите с плиты и влейте йогурт. Тщательно перемешайте все и немного охладите.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Очистите мандарины от кожуры и удалите косточки. Разделите на кусочки.
- Выложите мандарины в пиалы и полейте шоколадным кремом.
Скриншот с видео Здоровый и вкусный
- Отправьте десерт в холодильник на 30 минут, чтобы он загустел.
- Подавайте новогодний десерт без выпекания к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления новогоднего десерта с мандаринами: