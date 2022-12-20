Необычный салат на новогодний стол, но очень практичный. Его можно приготовить полностью без света, свеча в темное время таки понадобится.
Читайте также Куриные нагетсы – блюдо не только для будней, но и для праздника: простые рецепты на Новый год
Относительно вкуса блюда он просто безупречен. Сочетание копченой курицы (или совид) с сочными апельсинами и хрустящей пекинской капустой сведет с ума ваших гостей с первой ложки.
Рецепт салата из курицы и апельсинов.
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ножом. Смешиваем с майонезом и выжатым чесноком.
- Отдельно разбираем куриную ножку, отделяем мясо от костей и измельчаем. Смешиваем с майонезом.
- Очищаем яйца от скорлупы, натираем и терке и смешиваем со специями и майонезом.
- Натираем сыр на грубой терке и смешиваем с майонезом.
- Через формовочное кольцо выкладываем салат слоями: пекинская капуста, курочка, яйца, сыр. Сверху выкладываем нарезанные и апельсины.
Пусть вкушает!