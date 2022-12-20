Незвичайний салат на Новорічний стіл, але дуже практичний. Його можна приготувати повністю без світла, свічка у темну пору таки знадобиться.

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Щодо смаку страви, він просто бездоганний. Поєднання копченої курки (або сувід) з соковитими апельсинами та хрумкою пекінською капустою зведе з розуму ваших гостів з першої ложки.

Рецепт салату з курки та апельсинів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Нарізаємо пекінську капусту та подрібнюємо ножем. Змішуємо з майонезом та вичавленим часником.
  • Окремо розбираємо курячу ніжку, відділяємо м'ясо від кісток та подрібнюємо. Змішуємо з майонезом.
  • Очищаємо яйця від шкарлупи, натираємо та тертці та змішуємо зі спеціями та майонезом.
  • Натираємо твердий сир на грубій тертці та змішуємо з майонезом.
  • Через формувальне кільце викладаємо салат шарами: пекінська капуста, курочка, яйця, твердий сир. Зверху викладаємо нарізані та апельсини.

Нехай смакує!