Новогодний салат без света: рецепт с курицей и апельсинами

Вся Украина отключается по графику. У кого-то свет более 8 часов, а у кого-то его нет вообще из-за аварийных и стабилизационных работ.

Необычный салат на новогодний стол, но очень практичный. Его можно приготовить полностью без света, свеча в темное время таки понадобится.

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Относительно вкуса блюда он просто безупречен. Сочетание копченой курицы (или совид) с сочными апельсинами и хрустящей пекинской капустой сведет с ума ваших гостей с первой ложки.

Рецепт салата из курицы и апельсинов.

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6

– 250 граммов пекинской капусты;– 2 зубчика чеснока;– 200 граммов копченой курицы;– 3 отварных куриных яйца;– 150 граммов твердого сыра;– 2 апельсина;– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ножом. Смешиваем с майонезом и выжатым чесноком.

Отдельно разбираем куриную ножку, отделяем мясо от костей и измельчаем. Смешиваем с майонезом.

Очищаем яйца от скорлупы, натираем и терке и смешиваем со специями и майонезом.

Натираем сыр на грубой терке и смешиваем с майонезом.

Через формовочное кольцо выкладываем салат слоями: пекинская капуста, курочка, яйца, сыр. Сверху выкладываем нарезанные и апельсины.

Пусть вкушает!