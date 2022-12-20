Новогодний салат без света: рецепт с курицей и апельсинами

20 декабря 2022, 14:37
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Источник:

Инстаграм Тате Чуднова

Вся Украина отключается по графику. У кого-то свет более 8 часов, а у кого-то его нет вообще из-за аварийных и стабилизационных работ.

Необычный салат на новогодний стол, но очень практичный. Его можно приготовить полностью без света, свеча в темное время таки понадобится.

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Относительно вкуса блюда он просто безупречен. Сочетание копченой курицы (или совид) с сочными апельсинами и хрустящей пекинской капустой сведет с ума ваших гостей с первой ложки.

Рецепт салата из курицы и апельсинов.

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 250 граммов пекинской капусты;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 граммов копченой курицы;
– 3 отварных куриных яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 апельсина;
– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

  • Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ножом. Смешиваем с майонезом и выжатым чесноком.
  • Отдельно разбираем куриную ножку, отделяем мясо от костей и измельчаем. Смешиваем с майонезом.

  • Очищаем яйца от скорлупы, натираем и терке и смешиваем со специями и майонезом.
  • Натираем сыр на грубой терке и смешиваем с майонезом.
  • Через формовочное кольцо выкладываем салат слоями: пекинская капуста, курочка, яйца, сыр. Сверху выкладываем нарезанные и апельсины.

Пусть вкушает!

 

Автор: Богданна Рибак