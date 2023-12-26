Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для закуски. Особенно прекрасно он нравится, если полить его соусом с кленовым сиропом.

Интересно Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустного блюда

Рецепт канадского салата

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Поместите орехи в миску.
  2. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.
  3. Слегка перемешайте орехи.
  4. Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку.
  5. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
  6. В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
  7. Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
  8. Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  9. Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
  10. Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр.
  11. Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
  12. Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.