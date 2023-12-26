Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для закуски. Особенно прекрасно он нравится, если полить его соусом с кленовым сиропом.
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Рецепт канадского салата
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Поместите орехи в миску.
- Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.
- Слегка перемешайте орехи.
- Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку.
- Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
- В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
- Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
- Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
- Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр.
- Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
- Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.