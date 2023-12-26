Этот вкусный салат отлично подойдет к мясным блюдам. Вы можете не заправлять его майонезом, а, например, использовать сметану.

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Рецепт свежего салата

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов микса салата;

– 100 граммов помидоров черри;

– 2 огурца;

– 1 куриное филе;

– 1 пачка сухариков;

– половина банки кукурузы;

– соль, майонез по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте все необходимые ингредиенты на кусочки, которые вам больше всего нравятся. Переложите в глубокую миску и добавьте сухарики и консервированную кукурузу. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, если нужно, и перемешайте.

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