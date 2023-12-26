Этот вкусный салат отлично подойдет к мясным блюдам. Вы можете не заправлять его майонезом, а, например, использовать сметану.
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Рецепт свежего салата
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Нарежьте все необходимые ингредиенты на кусочки, которые вам больше всего нравятся.
- Переложите в глубокую миску и добавьте сухарики и консервированную кукурузу.
- Заправьте салат майонезом, добавьте соль, если нужно, и перемешайте.