Этот вкусный салат отлично подойдет к мясным блюдам. Вы можете не заправлять его майонезом, а, например, использовать сметану.

Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда

Рецепт свежего салата

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте все необходимые ингредиенты на кусочки, которые вам больше всего нравятся.
  2. Переложите в глубокую миску и добавьте сухарики и консервированную кукурузу.
  3. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, если нужно, и перемешайте.