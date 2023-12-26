Смачний кисло-солодкий канадський салат з козячим сиром, пеканом, шпинатом і яблуком буде хорошим вибором для закуски. Особливо чудово він смакує, якщо полити його соусом з кленовим сиропом.

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Рецепт канадського салату

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Помістіть горіхи в миску.
  2. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі.
  3. Злегка перемішайте горіхи.
  4. Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку.
  5. Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися.
  6. У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус.
  7. Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки.
  8. Цибулю очистіть і наріжте тонкими скибочками.
  9. Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх.
  10. Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир.
  11. Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами.
  12. Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.