Смачний кисло-солодкий канадський салат з козячим сиром, пеканом, шпинатом і яблуком буде хорошим вибором для закуски. Особливо чудово він смакує, якщо полити його соусом з кленовим сиропом.

Цікаво Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви

Рецепт канадського салату

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів горіхів пекан;

– 1 ложка розтопленого масла;

– 1 чайна ложка цукру;

– щіпка солі;

– 4 великі жмені свіжого шпинату;

– 200 грамів козячого сиру;

– 1 яблуко;

– 1 цибулина;

для соусу:

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 40 мілілітрів яблучного оцту;

– 2 чайні ложки кленового сиропу;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– дрібка солі і перцю.

Приготування:

Помістіть горіхи в миску. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі. Злегка перемішайте горіхи. Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку. Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися. У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус. Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки. Цибулю очистіть і наріжте тонкими скибочками. Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх. Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир. Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами. Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.

Ще одна чудова закуска: рецепт хрусткого салату.