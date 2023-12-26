Смачний кисло-солодкий канадський салат з козячим сиром, пеканом, шпинатом і яблуком буде хорошим вибором для закуски. Особливо чудово він смакує, якщо полити його соусом з кленовим сиропом.
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Рецепт канадського салату
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Помістіть горіхи в миску.
- Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі.
- Злегка перемішайте горіхи.
- Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку.
- Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися.
- У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус.
- Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки.
- Цибулю очистіть і наріжте тонкими скибочками.
- Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх.
- Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир.
- Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами.
- Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.