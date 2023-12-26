Гастрономическое путешествие на Новый год: рецепт канадского салата
26 декабря 2023, 18:45Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Салат – это незаменимая закуска на новогоднем столе. Нужно совсем немного усилий, чтобы создать вкусное совершенное блюдо.
Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для закуски. Особенно прекрасно он нравится, если полить его соусом с кленовым сиропом.
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Рецепт канадского салата
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 100 грамм орехов пекан;
– 1 ложка растопленного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– щепотка соли;
– 4 большие горсти свежего шпината;
– 200 граммов козьего сыра;
– 1 яблоко;
– 1 луковица;
для соуса:
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 40 миллилитров яблочного уксуса;
– 2 чайные ложки кленового сиропа;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
– щепотка соли и перца.
Приготовление:
- Поместите орехи в миску.
- Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.
- Слегка перемешайте орехи.
- Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку.
- Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
- В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
- Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
- Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
- Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр.
- Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
- Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.