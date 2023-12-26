Гастрономическое путешествие на Новый год: рецепт канадского салата

26 декабря 2023, 18:45
Читати новину українською

Источник:

ania gotuje

Салат – это незаменимая закуска на новогоднем столе. Нужно совсем немного усилий, чтобы создать вкусное совершенное блюдо.

Вкусный кисло-сладкий канадский салат с козьим сыром, пеканом, шпинатом и яблоком будет хорошим выбором для закуски. Особенно прекрасно он нравится, если полить его соусом с кленовым сиропом.

Интересно Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустного блюда

Рецепт канадского салата

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 100 грамм орехов пекан;
– 1 ложка растопленного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– щепотка соли;
– 4 большие горсти свежего шпината;
– 200 граммов козьего сыра;
– 1 яблоко;
– 1 луковица;
для соуса:
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 40 миллилитров яблочного уксуса;
– 2 чайные ложки кленового сиропа;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
– щепотка соли и перца.

Приготовление:

  1. Поместите орехи в миску.
  2. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли.
  3. Слегка перемешайте орехи.
  4. Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку.
  5. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
  6. В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
  7. Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
  8. Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  9. Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
  10. Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр.
  11. Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
  12. Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.
Еще одна замечательная закуска: рецепт хрустящего салат.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська