Если вы поклонник сытных и домашних салатов – это станет вашим фаворитом. Нежная курица, грибы, кукуруза и овощи: помидор и огурец.
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Также его легко приготовить на дому, даже если нет света. Просто замените отварную курицу на уже готовую из магазина, а остальные ингредиенты нужно только перевести из банки в тарелку.
Рецепт праздничного салата из курицы.
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отварите куриное филе до готовности в кипящей немного подсоленной воде, или приобретите уже готовое мясо (совидение или копченое). Готовую курочку охладите и нарежьте средними кубиками.
- На плоскую тарелку или салатницу выложите нарезанные огурцы и помидоры слоями. Смажьте слой майонезом. Далее выложите курочку и снова полейте майонезом.
- Нарежьте ломтиками грибы и выложите следующим слоем вместе с кукурузой. Добавьте слой майонеза и натрите поверх сыра.
- По желанию посыпьте салат мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного тебе аппетита!