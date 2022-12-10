Якщо ви прихильник ситних та домашніх салатів – цей стане вашим фаворитом. Ніжна курка, гриби, кукурудза та овочі: помідор та огірок.

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Також його легко приготувати вдома, навіть якщо немає світла. Просто замініть відварену курку на вже готову з магазину, а решта інгредієнтів потрібно тільки перекласти з банки до тарілки.

Рецепт святкового салату з курки

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Відваріть куряче філе до готовності у киплячій трішки підсоленій воді, або придбайте вже готове м'ясо (сувід або копчене). Готову курочку охолодіть та наріжте середніми кубиками.
  • На плоску тарілку чи салатницю викладіть шарами нарізані огірки та помідори. Змастіть шар майонезом. Далі викладіть курочку та знову полийте майонезом.
  • Наріжте гриби скибками та викладіть наступним шаром разом із кукурудзою. Додайте шар майонезу та натріть поверх твердий сир.
  • За бажанням посипте салат дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Смачного!