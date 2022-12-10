Якщо ви прихильник ситних та домашніх салатів – цей стане вашим фаворитом. Ніжна курка, гриби, кукурудза та овочі: помідор та огірок.

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Також його легко приготувати вдома, навіть якщо немає світла. Просто замініть відварену курку на вже готову з магазину, а решта інгредієнтів потрібно тільки перекласти з банки до тарілки.

Рецепт святкового салату з курки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 великий огірок;

– 1 великий помідор;

– 1 куряче філе;

– твердий сир;

– маленька баночка маринованих грибів;

– пів банки консервованої кукурудзи;

– майонез.

Приготування:

Відваріть куряче філе до готовності у киплячій трішки підсоленій воді, або придбайте вже готове м'ясо (сувід або копчене). Готову курочку охолодіть та наріжте середніми кубиками.

На плоску тарілку чи салатницю викладіть шарами нарізані огірки та помідори. Змастіть шар майонезом. Далі викладіть курочку та знову полийте майонезом.

Наріжте гриби скибками та викладіть наступним шаром разом із кукурудзою. Додайте шар майонезу та натріть поверх твердий сир.

За бажанням посипте салат дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Смачного!