Салат к праздничному столу: рецепт с курицей и грибами

Уже через несколько недель Новый Год, к которому мы обычно готовимся заранее. Составляем меню праздничного стола, покупаем продукты и готовим для всей семьи.

Если вы поклонник сытных и домашних салатов – это станет вашим фаворитом. Нежная курица, грибы, кукуруза и овощи: помидор и огурец.

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Также его легко приготовить на дому, даже если нет света. Просто замените отварную курицу на уже готовую из магазина, а остальные ингредиенты нужно только перевести из банки в тарелку.

Рецепт праздничного салата из курицы.

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 1 большой огурец;– 1 большой помидор;– 1 куриное филе;– твердый сыр;– маленькая баночка маринованных грибов;– пол банки консервированной кукурузы;– майонез.

Приготовление:

Отварите куриное филе до готовности в кипящей немного подсоленной воде, или приобретите уже готовое мясо (совидение или копченое). Готовую курочку охладите и нарежьте средними кубиками.

На плоскую тарелку или салатницу выложите нарезанные огурцы и помидоры слоями. Смажьте слой майонезом. Далее выложите курочку и снова полейте майонезом.

Нарежьте ломтиками грибы и выложите следующим слоем вместе с кукурузой. Добавьте слой майонеза и натрите поверх сыра.

По желанию посыпьте салат мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного тебе аппетита!