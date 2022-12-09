Яркий легкий салат из моцареллы, черри, маслин и зелени станет отличным вариантом не только к праздничному столу, но и обыденному. Поскольку для этого блюда не нужно использовать электричество, рецепт также пригодится во время веерных отключений света.

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Выбирайте любимую свежую зелень: шпинат, рукколу, микс салатов и каждый раз подавайте к столу совсем другой вкус блюда.

Рецепт салата из овощей и моцареллы

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– упаковка салата;

– 10 – 15 маслин;

– 7 – 8 мини моцарелок;

– 7 – 8 помидоров черри;

– 50 – 100 граммов слабосоленой рыбы;

– половина апельсина;

– половина авокадо (по желанию).

Для заправки:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– половина чайной ложки французской горчицы;

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка гранатового соуса;

– 1 чайная ложка соуса терияки;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Дополнительно:

– семена кунжута.

Приготовление:

На круглой широкой тарелке выложите кругом листья салата.

Сверху маслины, маленькие шарики моцареллы, кусочки рыбы.

Апельсин почистите от кожуры, вырежьте филе и выложите на салат. Также можно добавить нарезанный тоненькими ломтиками авокадо.

Для заправки смешайте все ингредиенты и перемешайте. Полейте салат и посыпьте семенами кунжута.

Приятного тебе аппетита!