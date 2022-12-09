Яркий легкий салат из моцареллы, черри, маслин и зелени станет отличным вариантом не только к праздничному столу, но и обыденному. Поскольку для этого блюда не нужно использовать электричество, рецепт также пригодится во время веерных отключений света.
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Выбирайте любимую свежую зелень: шпинат, рукколу, микс салатов и каждый раз подавайте к столу совсем другой вкус блюда.
Рецепт салата из овощей и моцареллы
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- На круглой широкой тарелке выложите кругом листья салата.
- Сверху маслины, маленькие шарики моцареллы, кусочки рыбы.
- Апельсин почистите от кожуры, вырежьте филе и выложите на салат. Также можно добавить нарезанный тоненькими ломтиками авокадо.
- Для заправки смешайте все ингредиенты и перемешайте. Полейте салат и посыпьте семенами кунжута.
Приятного тебе аппетита!