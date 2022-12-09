Яскравий легкий салат з моцарели, чері, маслин та зелені стане відмінним варіантом не тільки до святкового столу, а й буденного. Оскільки для цієї страви не потрібно використовувати електрику, рецепт також згодиться під час віялових вимкнень світла.

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Обирайте улюблену свіжу зелень: шпинат, руколу, мікс салатів та щоразу подавайте до столу вже зовсім інший смак страви.

Рецепт салату з овочів та моцарели

Час: 10 – 15 хвилин

10 – 15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– упаковка салату;

– 10 – 15 маслин;

– 7 – 8 міні моцарелок;

– 7 – 8 помідорів чері;

– 50 – 100 грамів слабосолоної риби;

– половина апельсина;

– половина авокадо (за бажанням).

Для заправки:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– половина чайної ложки французької гірчиці;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гранатового соусу;

– 1 чайна ложка соусу теріякі;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Додатково:

– насіння кунжуту.

Приготування:

На круглі широкій тарілці викладіть колом листя салату.

Зверху маслини, маленькі кульки моцарели, шматочки риби.

Апельсин почистіть від шкірки, виріжте філе та викладіть на салат. Також можна додати нарізаний тоненькими скибками авокадо.

Для заправки змішайте всі інгредієнти та перемішайте. Полийте салат та посипте насінням кунжуту.

Смачного!