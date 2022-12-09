Яскравий легкий салат з моцарели, чері, маслин та зелені стане відмінним варіантом не тільки до святкового столу, а й буденного. Оскільки для цієї страви не потрібно використовувати електрику, рецепт також згодиться під час віялових вимкнень світла.
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Обирайте улюблену свіжу зелень: шпинат, руколу, мікс салатів та щоразу подавайте до столу вже зовсім інший смак страви.
Рецепт салату з овочів та моцарели
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- На круглі широкій тарілці викладіть колом листя салату.
- Зверху маслини, маленькі кульки моцарели, шматочки риби.
- Апельсин почистіть від шкірки, виріжте філе та викладіть на салат. Також можна додати нарізаний тоненькими скибками авокадо.
- Для заправки змішайте всі інгредієнти та перемішайте. Полийте салат та посипте насінням кунжуту.
Смачного!