Новогодний салат за 5 минут

Если не всегда достаточно времени на приготовление сложных ресторанных блюд, выберите рецепт этого салата и он будет на столе уже за считанные минуты.

Яркий легкий салат из моцареллы, черри, маслин и зелени станет отличным вариантом не только к праздничному столу, но и обыденному. Поскольку для этого блюда не нужно использовать электричество, рецепт также пригодится во время веерных отключений света.

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Выбирайте любимую свежую зелень: шпинат, рукколу, микс салатов и каждый раз подавайте к столу совсем другой вкус блюда.

Рецепт салата из овощей и моцареллы

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 2

– упаковка салата;– 10 – 15 маслин;– 7 – 8 мини моцарелок;– 7 – 8 помидоров черри;– 50 – 100 граммов слабосоленой рыбы;– половина апельсина;– половина авокадо (по желанию).– 2 столовые ложки оливкового масла;– половина чайной ложки французской горчицы;– 1 чайная ложка соевого соуса;– 1 чайная ложка гранатового соуса;– 1 чайная ложка соуса терияки;– 1 чайная ложка лимонного сока.– семена кунжута.

Приготовление:

На круглой широкой тарелке выложите кругом листья салата.

Сверху маслины, маленькие шарики моцареллы, кусочки рыбы.

Апельсин почистите от кожуры, вырежьте филе и выложите на салат. Также можно добавить нарезанный тоненькими ломтиками авокадо.

Для заправки смешайте все ингредиенты и перемешайте. Полейте салат и посыпьте семенами кунжута.

Приятного тебе аппетита!