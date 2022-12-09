Новогодний салат за 5 минут
9 декабря 2022, 08:55Читати новину українською
Если не всегда достаточно времени на приготовление сложных ресторанных блюд, выберите рецепт этого салата и он будет на столе уже за считанные минуты.
Яркий легкий салат из моцареллы, черри, маслин и зелени станет отличным вариантом не только к праздничному столу, но и обыденному. Поскольку для этого блюда не нужно использовать электричество, рецепт также пригодится во время веерных отключений света.
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Выбирайте любимую свежую зелень: шпинат, рукколу, микс салатов и каждый раз подавайте к столу совсем другой вкус блюда.
Рецепт салата из овощей и моцареллы
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 2
– упаковка салата;
– 10 – 15 маслин;
– 7 – 8 мини моцарелок;
– 7 – 8 помидоров черри;
– 50 – 100 граммов слабосоленой рыбы;
– половина апельсина;
– половина авокадо (по желанию).
Для заправки:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– половина чайной ложки французской горчицы;
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка гранатового соуса;
– 1 чайная ложка соуса терияки;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Дополнительно:
– семена кунжута.
Приготовление:
- На круглой широкой тарелке выложите кругом листья салата.
- Сверху маслины, маленькие шарики моцареллы, кусочки рыбы.
- Апельсин почистите от кожуры, вырежьте филе и выложите на салат. Также можно добавить нарезанный тоненькими ломтиками авокадо.
- Для заправки смешайте все ингредиенты и перемешайте. Полейте салат и посыпьте семенами кунжута.
Приятного тебе аппетита!