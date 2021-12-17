До нового года остались считанные дни, а у вас еще нет проверенного рецепта для праздничного торта? Мы подготовили для вас вкусный и быстрый новогодний торт без выпечки. В состав торта входят простые ингредиенты, а его основа – это сливочный сыр и сгущенка.

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Рецепт новогоднего торта без выпекания

Время: 15 минут (2-3 часа на загущение торта)

15 минут (2-3 часа на загущение торта) Порции: 6 – 8



Скриншот с видео

Ингредиенты:

– 200 граммов печенья;

– 80 граммов сливочного масла;

– 100 граммов молока;

– 10 граммов агар-агара;

– 400 граммов сливочного сыра;

– 150 граммов вареной сгущенки;

– 100 граммов белого шоколада;

– 20 миллилитров жирных сливок (к шоколаду);

– 200 миллилитров жирных сливок.

Приготовление:

Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров. Покройте борта ацетатной лентой или слоем пищевой пленки. Измельчите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте. Выложите массу в форму и сформируйте дно.



Скриншот с видео

В глубокой посуде взбейте миксером сливочный сыр, сливки и вареную сгущенку. Отдельно смешайте молоко и агар, доведите до кипения и варите 2 – 3 минуты. Влейте молочную жидкость в крем, снова взбейте миксером до однородности. Вылейте крем на корж и разровняйте. На паровой бане растопите шоколад и сливки, перемешайте до однородной массы. Вылейте шоколадный ганаш на торт и разровняйте.



Скриншот с видео

Отправьте торт на 2-3 часа в холодильник.



Скриншот с видео

Снимите форму, ацетатную ленту и разрежьте торт на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта со сгущенкой без выпекания: