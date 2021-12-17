До нового року залишилися лічені дні, а у вас ще не має перевіреного рецепта для святкового торта? Ми підготували для вас смачний та швидкий новорічний торт без випікання. До складу торта входять прості інгредієнти, а його основа – це вершковий сир та згущене молоко.

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Рецепт новорічного торта без випікання

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на загущення торта)

15 хвилин (2 – 3 години на загущення торта) Порції: 6 – 8



Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 200 грамів печива;

– 80 грамів вершкового масла;

– 100 грамів молока;

– 10 грамів агар-агару;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 150 грамів вареного згущеного молока;

– 100 грамів білого шоколаду;

– 20 мілілітрів жирних вершків (до шоколаду);

– 200 мілілітрів жирних вершків.

Приготування:

Підготуйте круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Вкрийте борти ацетатною стрічкою або шаром харчової плівки.

Подрібніть печиво блендером в крихту. Влийте розтоплене масло та перемішайте.

Викладіть масу у форму та сформуйте дно.



Скріншот з відео

У глибокому посуді збийте міксером вершковий сир, вершки та варене згущене молоко.

Окремо змішайте молоко та агар, доведіть до кипіння та варіть 2 – 3 хвилини.

Влийте молочну рідину до крему, знову збийте міксером до однорідності.

Вилийте крем на корж та розрівняйте.

На паровій бані розтопіть шоколад та вершки, перемішайте до однорідної маси.

Вилийте шоколадний ганаш на торт та розрівняйте.



Скріншот з відео

Відправте торт на 2 – 3 години в холодильник.



Скріншот з відео

Зніміть форму, ацетатну стрічку та розріжте торт на порційні шматочки.

Смачного!

Відеорецепт приготування торта зі згущеним молоком без випікання: