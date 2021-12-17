Новогодний торт за 15 минут: рецепт со сгущенкой
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Невероятный рецепт вкусного торта без выпекания из вареной сгущенки и сливочного сыра. Вам понравится, мы обещаем!
До нового года остались считанные дни, а у вас еще нет проверенного рецепта для праздничного торта? Мы подготовили для вас вкусный и быстрый новогодний торт без выпечки. В состав торта входят простые ингредиенты, а его основа – это сливочный сыр и сгущенка.
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Рецепт новогоднего торта без выпекания
- Время: 15 минут (2-3 часа на загущение торта)
- Порции: 6 – 8
Скриншот с видео
– 200 граммов печенья;
– 80 граммов сливочного масла;
– 100 граммов молока;
– 10 граммов агар-агара;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 150 граммов вареной сгущенки;
– 100 граммов белого шоколада;
– 20 миллилитров жирных сливок (к шоколаду);
– 200 миллилитров жирных сливок.
Приготовление:
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Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров. Покройте борта ацетатной лентой или слоем пищевой пленки.
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Измельчите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте.
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Выложите массу в форму и сформируйте дно.
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В глубокой посуде взбейте миксером сливочный сыр, сливки и вареную сгущенку.
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Отдельно смешайте молоко и агар, доведите до кипения и варите 2 – 3 минуты.
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Влейте молочную жидкость в крем, снова взбейте миксером до однородности.
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Вылейте крем на корж и разровняйте.
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На паровой бане растопите шоколад и сливки, перемешайте до однородной массы.
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Вылейте шоколадный ганаш на торт и разровняйте.
Скриншот с видео
- Отправьте торт на 2-3 часа в холодильник.
Скриншот с видео
- Снимите форму, ацетатную ленту и разрежьте торт на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта со сгущенкой без выпекания: