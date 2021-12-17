Новогодний торт за 15 минут: рецепт со сгущенкой

17 декабря 2021 , 14:05
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Невероятный рецепт вкусного торта без выпекания из вареной сгущенки и сливочного сыра. Вам понравится, мы обещаем!

До нового года остались считанные дни, а у вас еще нет проверенного рецепта для праздничного торта? Мы подготовили для вас вкусный и быстрый новогодний торт без выпечки. В состав торта входят простые ингредиенты, а его основа – это сливочный сыр и сгущенка.

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Рецепт новогоднего торта без выпекания

  • Время: 15 минут (2-3 часа на загущение торта)
  • Порции: 6 – 8


Скриншот с видео

Ингредиенты:
– 200 граммов печенья;
– 80 граммов сливочного масла;
– 100 граммов молока;
– 10 граммов агар-агара;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 150 граммов вареной сгущенки;
– 100 граммов белого шоколада;
– 20 миллилитров жирных сливок (к шоколаду);
– 200 миллилитров жирных сливок.

Приготовление:

  1. Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров. Покройте борта ацетатной лентой или слоем пищевой пленки.

  2. Измельчите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте.

  3. Выложите массу в форму и сформируйте дно.


Скриншот с видео

  1. В глубокой посуде взбейте миксером сливочный сыр, сливки и вареную сгущенку.

  2. Отдельно смешайте молоко и агар, доведите до кипения и варите 2 – 3 минуты.

  3. Влейте молочную жидкость в крем, снова взбейте миксером до однородности.

  4. Вылейте крем на корж и разровняйте.

  5. На паровой бане растопите шоколад и сливки, перемешайте до однородной массы.

  6. Вылейте шоколадный ганаш на торт и разровняйте.


Скриншот с видео

  1. Отправьте торт на 2-3 часа в холодильник.


Скриншот с видео

  1. Снимите форму, ацетатную ленту и разрежьте торт на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта со сгущенкой без выпекания:

 

Автор: Богданна Рибак