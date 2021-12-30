Существует множество вариантов форшмака: с консервированной рыбой, с яблоком и без него, с сельдью и даже из тунца. Тем не менее самый вкусный и любимый рецепт миллионов – с селедкой и яблоком. Учтите, что по классическому рецепту в салат не входит майонез, а сливочное масло.
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Рецепт форшмака с яблоком
- Время: 30 минут
- Порции: на 6 порций
Приготовление:
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Нарежьте лук мелкими кубиками и залейте кипятком. Оставьте его на несколько минут, чтобы избавиться от горечи.
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Селедку и отварные яйца нарежьте мелкими кубиками.
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Яблоко почистите от кожуры и зерен, натрите мякоть на мелкой терке.
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Сцедите воду из лука и соедините с остальными ингредиентами.
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Мягкое сливочное масло смешайте с салатом и перемешайте.
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Добавьте в салат черный молотый перец.
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Выложите форшмак на кусочки черного хлеба. Их можно обжарить на растительном масле до хрустящей корочки.
Праздничная закуска из селедки готова. Приятного аппетита!
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