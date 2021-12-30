Существует множество вариантов форшмака: с консервированной рыбой, с яблоком и без него, с сельдью и даже из тунца. Тем не менее самый вкусный и любимый рецепт миллионов – с селедкой и яблоком. Учтите, что по классическому рецепту в салат не входит майонез, а сливочное масло.

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Рецепт форшмака с яблоком

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: на 6 порций

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 филе сельди;

– 1 кислое яблоко;

– ½ репчатого лука;

– 3 – 4 отварных куриных яйца;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарежьте лук мелкими кубиками и залейте кипятком. Оставьте его на несколько минут, чтобы избавиться от горечи. Селедку и отварные яйца нарежьте мелкими кубиками. Яблоко почистите от кожуры и зерен, натрите мякоть на мелкой терке. Сцедите воду из лука и соедините с остальными ингредиентами. Мягкое сливочное масло смешайте с салатом и перемешайте. Добавьте в салат черный молотый перец. Выложите форшмак на кусочки черного хлеба. Их можно обжарить на растительном масле до хрустящей корочки.

Праздничная закуска из селедки готова. Приятного аппетита!

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