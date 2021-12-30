Новогодняя закуска: готовим настоящий форшмак с яблоком и селедкой

30 декабря 2021 , 14:48
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Источник:

24 канал

На новогоднем столе кроме традиционных салатов должны быть закуски. Мы подготовили для вас рецепт настоящего форшмака с селедкой и яблоком.

Существует множество вариантов форшмака: с консервированной рыбой, с яблоком и без него, с сельдью и даже из тунца. Тем не менее самый вкусный и любимый рецепт миллионов – с селедкой и яблоком. Учтите, что по классическому рецепту в салат не входит майонез, а сливочное масло.

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Рецепт форшмака с яблоком

  • Время: 30 минут
  • Порции: на 6 порций
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 2 филе сельди;
– 1 кислое яблоко;
– ½ репчатого лука;
– 3 – 4 отварных куриных яйца;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками и залейте кипятком. Оставьте его на несколько минут, чтобы избавиться от горечи.

  2. Селедку и отварные яйца нарежьте мелкими кубиками.

  3. Яблоко почистите от кожуры и зерен, натрите мякоть на мелкой терке.

  4. Сцедите воду из лука и соедините с остальными ингредиентами.

  5. Мягкое сливочное масло смешайте с салатом и перемешайте.

  6. Добавьте в салат черный молотый перец.

  7. Выложите форшмак на кусочки черного хлеба. Их можно обжарить на растительном масле до хрустящей корочки.

Праздничная закуска из селедки готова. Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак