Внешне китайская вариация драников ничем не отличается от оригинала. Круглый, обжаренный с двух сторон драник на самом деле с кукурузой. Картофель для блюда не трут на терке, а нарезают мелкими кубиками.

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Рецепт китайских драников

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 – 2 картофелины;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– 50 миллилитров воды;

– соль;

– черный молотый перец;

– сметана для подачи.

Приготовление:

Тщательно почистить картофель от кожи, промыть под проточной водой.

Нарежьте картофель мелкими кубиками (методом брюнуа). Переложите их в миску с холодной водой и промойте, чтобы вымыть лишний крахмал.

Слейте воду из кукурузы, добавьте ее к процеженному картофелю.

Посыпьте все мукой, влейте воду и тщательно перемешайте овощи.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней драники (выкладывайте по 1 столовой ложке) до золотой корочки.

Готовые драники сдобрите специями и полейте сметаной.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления китайских драников: