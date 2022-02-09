Внешне китайская вариация драников ничем не отличается от оригинала. Круглый, обжаренный с двух сторон драник на самом деле с кукурузой. Картофель для блюда не трут на терке, а нарезают мелкими кубиками.
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Рецепт китайских драников
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно почистить картофель от кожи, промыть под проточной водой.
- Нарежьте картофель мелкими кубиками (методом брюнуа). Переложите их в миску с холодной водой и промойте, чтобы вымыть лишний крахмал.
- Слейте воду из кукурузы, добавьте ее к процеженному картофелю.
- Посыпьте все мукой, влейте воду и тщательно перемешайте овощи.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней драники (выкладывайте по 1 столовой ложке) до золотой корочки.
- Готовые драники сдобрите специями и полейте сметаной.
Приятного аппетита!
Видео рецепт приготовления китайских драников: