Внешне китайская вариация драников ничем не отличается от оригинала. Круглый, обжаренный с двух сторон драник на самом деле с кукурузой. Картофель для блюда не трут на терке, а нарезают мелкими кубиками.

Читайте также Готовим куриные крылышки на ужин: три рецепта за 20 минут

Рецепт китайских драников

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  1. Тщательно почистить картофель от кожи, промыть под проточной водой.
  2. Нарежьте картофель мелкими кубиками (методом брюнуа). Переложите их в миску с холодной водой и промойте, чтобы вымыть лишний крахмал.
  3. Слейте воду из кукурузы, добавьте ее к процеженному картофелю.
  4. Посыпьте все мукой, влейте воду и тщательно перемешайте овощи.
  5. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней драники (выкладывайте по 1 столовой ложке) до золотой корочки.
  6. Готовые драники сдобрите специями и полейте сметаной.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления китайских драников: