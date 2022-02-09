Ззовні китайська варіація дерунів нічим не відрізняється від оригіналу. Круглий, обсмажений з двох сторін дерун насправді з кукурудзою. Картоплю для страви не труть на тертці, а нарізають дрібним кубиком.
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Рецепт китайських дерунів
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно почистіть картоплю від шкірки, промийте під проточною водою.
- Наріжте картоплю дрібними кубиками (методом брюнуа). Перекладіть їх в миску з холодною водою та промийте, щоб вимити зайвий крохмаль.
- Злийте воду з кукурудзи, додайте її до процідженої картоплі.
- Посипте все борошном, влийте воду та ретельно перемішайте овочі.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній деруни (викладайте по 1 столовій ложці) до золотої скоринки.
- Готові деруни присмачте спеціями та полийте сметаною.
Смачного!
Відеорецепт приготування китайських дерунів: