Ззовні китайська варіація дерунів нічим не відрізняється від оригіналу. Круглий, обсмажений з двох сторін дерун насправді з кукурудзою. Картоплю для страви не труть на тертці, а нарізають дрібним кубиком.

Читайте також Готуємо курячі крильця на вечерю: три рецепти за 20 хвилин

Рецепт китайських дерунів

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. Ретельно почистіть картоплю від шкірки, промийте під проточною водою.
  1. Наріжте картоплю дрібними кубиками (методом брюнуа). Перекладіть їх в миску з холодною водою та промийте, щоб вимити зайвий крохмаль.
  1. Злийте воду з кукурудзи, додайте її до процідженої картоплі.
  1. Посипте все борошном, влийте воду та ретельно перемішайте овочі.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній деруни (викладайте по 1 столовій ложці) до золотої скоринки.
  1. Готові деруни присмачте спеціями та полийте сметаною.

Смачного!

Відеорецепт приготування китайських дерунів: