Ззовні китайська варіація дерунів нічим не відрізняється від оригіналу. Круглий, обсмажений з двох сторін дерун насправді з кукурудзою. Картоплю для страви не труть на тертці, а нарізають дрібним кубиком.

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Рецепт китайських дерунів

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 – 2 картоплини;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 2 – 3 столові ложки борошна;

– 50 мілілітрів води;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сметана для подачі.

Приготування:

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, промийте під проточною водою.

Наріжте картоплю дрібними кубиками (методом брюнуа). Перекладіть їх в миску з холодною водою та промийте, щоб вимити зайвий крохмаль.

Злийте воду з кукурудзи, додайте її до процідженої картоплі.

Посипте все борошном, влийте воду та ретельно перемішайте овочі.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній деруни (викладайте по 1 столовій ложці) до золотої скоринки.

Готові деруни присмачте спеціями та полийте сметаною.

Смачного!

Відеорецепт приготування китайських дерунів: