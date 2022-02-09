Готовит весь TikTok: картофельные драники по-китайски
9 февраля 2022 , 15:31Читати новину українською
Источник:ютуб Кручков
Удивите домашних необычной вариацией любимых картофельных драников. Приготовьте их с консервированной кукурузой! Все китайские тонкости – далее.
С виду китайские драники вроде бы ничем не отличаются от украинских. Круглые, обжаренные с двух сторон, как и полагается. Но картошку на них не трут, а нарезают мелким кубиком, а внутри драников… кукуруза!
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Рецепт драников по-китайски
- Время: 25 минут
- Порции: 2
– 1 – 2 картофелины;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– 50 миллилитров воды;
– соль;
– молотый черный перец;
– сметана для подачи.
Приготовление:
- Тщательно почистите и вымойте под проточной водой картофель.
- Нарежьте картофель мелкими кубиками (методом брюнуаз). Переложите в миску с холодной водой и промойте, чтобы вышел лишний крахмал. Отцедите.
- Добавьте в отцеженный картофель кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.
- Присыпьте смесь мукой, влейте немного воды и тщательно все перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте на ней драники (выкладывайте по 1 столовой ложке) до румяности.
- Готовые драники приправьте специями и полейте сметаной.
Приятного аппетита!
Видео рецепт приготовления китайских драников: