Готовит весь TikTok: картофельные драники по-китайски

9 февраля 2022 , 15:31
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Источник:

ютуб Кручков

Удивите домашних необычной вариацией любимых картофельных драников. Приготовьте их с консервированной кукурузой! Все китайские тонкости – далее.

С виду китайские драники вроде бы ничем не отличаются от украинских. Круглые, обжаренные с двух сторон, как и полагается. Но картошку на них не трут, а нарезают мелким кубиком, а внутри драников… кукуруза!

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Рецепт драников по-китайски

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 – 2 картофелины;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 2 – 3 столовые ложки муки;
– 50 миллилитров воды;
– соль;
– молотый черный перец;
– сметана для подачи.

Приготовление:

  1. Тщательно почистите и вымойте под проточной водой картофель.
  2. Нарежьте картофель мелкими кубиками (методом брюнуаз). Переложите в миску с холодной водой и промойте, чтобы вышел лишний крахмал. Отцедите.
  3. Добавьте в отцеженный картофель кукурузу, предварительно слив с нее жидкость.
  4. Присыпьте смесь мукой, влейте немного воды и тщательно все перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте на ней драники (выкладывайте по 1 столовой ложке) до румяности.
  6. Готовые драники приправьте специями и полейте сметаной.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления китайских драников:

 

Автор: Богданна Рибак