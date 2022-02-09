Готовит весь TikTok: картофельные драники по-китайски

Удивите домашних необычной вариацией любимых картофельных драников. Приготовьте их с консервированной кукурузой! Все китайские тонкости – далее.

С виду китайские драники вроде бы ничем не отличаются от украинских. Круглые, обжаренные с двух сторон, как и полагается. Но картошку на них не трут, а нарезают мелким кубиком, а внутри драников… кукуруза!

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Рецепт драников по-китайски

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 2

– 1 – 2 картофелины;– 1 банка консервированной кукурузы;– 2 – 3 столовые ложки муки;– 50 миллилитров воды;– соль;– молотый черный перец;– сметана для подачи.

Приготовление:

Тщательно почистите и вымойте под проточной водой картофель. Нарежьте картофель мелкими кубиками (методом брюнуаз). Переложите в миску с холодной водой и промойте, чтобы вышел лишний крахмал. Отцедите. Добавьте в отцеженный картофель кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Присыпьте смесь мукой, влейте немного воды и тщательно все перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте на ней драники (выкладывайте по 1 столовой ложке) до румяности. Готовые драники приправьте специями и полейте сметаной.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления китайских драников: