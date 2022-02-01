Есть много рецептов картофельного пюре: на воде, с молоком, на сливках. Картофель отлично сочетается с разными продуктами: бататом, тыквой, цветной капустой и даже с яблоками. Особый вкус гарниру придают специи, прежде всего – мускатный орех.

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Для пюре важно выбрать правильный (хорошо разваривающийся) сорт картофеля: "арсенал", "эволюшн", "аризона", "белла роса", "лабелла, "ред леди".

Рецепт картофельного пюре с пармезаном

Время: 35 минут

35 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1½ килограмма картофеля;

– 185 граммов сливочного масла;

– 4 зубчика чеснока;

– ½ стакана тертого сыра пармезан;

– 1 стакан молока.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Нарежьте большими кусками и отварите в подсоленной воде (20 минут). Пока картофель варится, приготовьте ароматное масло для заправки гарнира. Разогрейте сливочное масло в маленькой сковороде на среднем огне. Когда масло начнет пениться, добавьте раздавленный чеснок и убавьте огонь. Постоянно помешивайте ингредиенты, пока масло не станет менять цвет и не станет золотисто-коричневым с ореховым ароматом. Когда чеснок станет приятного коричневого цвета (не сгоревшего), снимите сковороду с плиты.



Фото Café delites

Слейте воду из картофеля. Процедите через сито большую часть поджаренного масла к отварному картофелю. Оставьте хрустящие кусочки чеснока, чтобы добавить их позже.



Фото Café delites

Добавьте в картофель сыр пармезан и молоко. Взбейте все ручной толкушкой до однородной смеси (примерно 1 – 2 минуты). Влейте дополнительное молоко, если вы любите более редкую консистенцию картофельного пюре. Попробуйте, приправьте еще солью, если нужно. Подавайте гарнир к столу с остальным поджаренным маслом, дополнительным сыром пармезан, нарезанной петрушкой и хрустящими кусочками чеснока.

Приятного аппетита!