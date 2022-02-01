Існує багато рецептів картопляного пюре: з молоком, на воді, на вершках. Картопля добре поєднується з іншими продуктами: бататом, гарбузом, цвітною капустою та навіть яблуками. Особливого смаку гарніру додають різноманітні спеції, найпопулярнішим є мускатний горіх.

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Для приготування пюре важливо обрати правильний сорт картоплі (Арсенал, Еволюшн, Аризона, Белароза, Лабелла, Ред Леді). Щоб структура гарніру була однорідною та картопля не залишалася твердою.

Рецепт картопляного пюре з пармезаном

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограми картоплі;

– 185 грамів вершкового масла;

– 4 зубчики часнику;

– 1/2 склянки тертого сиру пармезан;

– 1 склянка молока.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю та почистьте від шкірки. Наріжте її великими шматками та відваріть у підсоленій воді (20 хвилин).

Поки картопля вариться, приготуйте ароматне масло для заправки гарніру. Розігрійте вершкове масло в невеликій сковорідці на середньому вогні. Коли масло почне пінитися, додайте роздавлений часник і зменшіть вогонь.

Постійно помішуйте інгредієнти, поки масло не почне змінювати колір і не стане золотисто-коричневим з горіховим ароматом. Коли часник стане приємного коричневого кольору (не згорілий), зніміть сковорідку з плити.



Фото Café delites

Злийте воду з картоплі.

Процідіть через сито трохи більшу частину підсмаженого масла до відвареної картоплі. Залишіть хрусткі шматочки часнику, щоб додати їх пізніше.



Фото Café delites

Додайте до картоплі сир пармезан і молоко. Збийте все ручною товкачкою до однорідної консистенції (приблизно 1 – 2 хвилини). Влийте додаткове молоко, якщо ви любите більш рідку консистенцію картопляного пюре.

Спробуйте на смак, присмачте ще сіллю, якщо потрібно.

Подавайте гарнір до столу з рештою підсмаженого маслом, додатковим сиром пармезан, нарізаною петрушкою та хрусткими шматочками часнику.

Смачного!