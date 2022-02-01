Новый взгляд на картофельное пюре: рецепт с пармезаном и чесноком
1 февраля 2022 , 20:20Читати новину українською
Источник:Café delites
Картофельное пюре с пармезаном – лучший гарнир к курятине. Готовится он всего 30 минут, а влюбляет в себя с первой ложки!
Есть много рецептов картофельного пюре: на воде, с молоком, на сливках. Картофель отлично сочетается с разными продуктами: бататом, тыквой, цветной капустой и даже с яблоками. Особый вкус гарниру придают специи, прежде всего – мускатный орех.
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Для пюре важно выбрать правильный (хорошо разваривающийся) сорт картофеля: "арсенал", "эволюшн", "аризона", "белла роса", "лабелла, "ред леди".
Рецепт картофельного пюре с пармезаном
- Время: 35 минут
- Порции: 6
– 1½ килограмма картофеля;
– 185 граммов сливочного масла;
– 4 зубчика чеснока;
– ½ стакана тертого сыра пармезан;
– 1 стакан молока.
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель и почистите от кожуры. Нарежьте большими кусками и отварите в подсоленной воде (20 минут).
- Пока картофель варится, приготовьте ароматное масло для заправки гарнира. Разогрейте сливочное масло в маленькой сковороде на среднем огне. Когда масло начнет пениться, добавьте раздавленный чеснок и убавьте огонь.
- Постоянно помешивайте ингредиенты, пока масло не станет менять цвет и не станет золотисто-коричневым с ореховым ароматом. Когда чеснок станет приятного коричневого цвета (не сгоревшего), снимите сковороду с плиты.
Фото Café delites
- Слейте воду из картофеля.
- Процедите через сито большую часть поджаренного масла к отварному картофелю. Оставьте хрустящие кусочки чеснока, чтобы добавить их позже.
Фото Café delites
- Добавьте в картофель сыр пармезан и молоко. Взбейте все ручной толкушкой до однородной смеси (примерно 1 – 2 минуты). Влейте дополнительное молоко, если вы любите более редкую консистенцию картофельного пюре.
- Попробуйте, приправьте еще солью, если нужно.
- Подавайте гарнир к столу с остальным поджаренным маслом, дополнительным сыром пармезан, нарезанной петрушкой и хрустящими кусочками чеснока.
Приятного аппетита!