Вареники по древнему и оригинальному рецепту бабушки Владимира Ярославского чрезвычайно оригинальные, ведь их не отваривают в кипящей воде, как мы привыкли, а готовят на пару.
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Такие вареники готовила моя бабушка. Варила она их всегда в большой кастрюле под большой миской. Подавала в глиняной посуде, хранились они и на следующий день,
– вспомнил Владимир Ярославский.
Ну что ж, айда готовить вместе!
Рецепт паровых вареников на кефире
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Вареники / Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
- В миске соедините кефир, яйцо и соль. Тщательно перемешайте смесь вилкой.
Продукты для теста / Фото со страницы шеф-повара
- Добавьте муку и соду. Вымешайте тесто.
- Отправьте тесто постоять 20-30 минут при комнатной температуре.
Готовое тесто / Фото со страницы шеф-повара
- Посыпьте стол мукой и выложите тесто.
- Раскатайте тесто на вареники и вырежьте круги с помощью стакана.
- Выложите в центр каждого круга любимую начинку (картофель, сыр, вишни или фарш), защепите края теста.
- Выложите вареники на марлю и готовьте в течение 5 минут на пару.
Приготовление вареников / Фото со страницы шеф-повара
- Подготовьте для вареников подливку или сливочное масло. Если их не смазать – они слипнутся.
- Вареники готовы. Приятного аппетита!