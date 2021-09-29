Вареники по древнему и оригинальному рецепту бабушки Владимира Ярославского чрезвычайно оригинальные, ведь их не отваривают в кипящей воде, как мы привыкли, а готовят на пару.

Читайте также Антибиотики, гормоны роста, "накалывание": как выбрать курятину без вредных примесей

Такие вареники готовила моя бабушка. Варила она их всегда в большой кастрюле под большой миской. Подавала в глиняной посуде, хранились они и на следующий день,
– вспомнил Владимир Ярославский.

Ну что ж, айда готовить вместе!

Рецепт паровых вареников на кефире

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Вареники / Фото Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. В миске соедините кефир, яйцо и соль. Тщательно перемешайте смесь вилкой.


Продукты для теста / Фото со страницы шеф-повара

  1. Добавьте муку и соду. Вымешайте тесто.
  1. Отправьте тесто постоять 20-30 минут при комнатной температуре.


Готовое тесто / Фото со страницы шеф-повара

  1. Посыпьте стол мукой и выложите тесто.
  1. Раскатайте тесто на вареники и вырежьте круги с помощью стакана.
  1. Выложите в центр каждого круга любимую начинку (картофель, сыр, вишни или фарш), защепите края теста.
  1. Выложите вареники на марлю и готовьте в течение 5 минут на пару.


Приготовление вареников / Фото со страницы шеф-повара

  1. Подготовьте для вареников подливку или сливочное масло. Если их не смазать – они слипнутся.
  1. Вареники готовы. Приятного аппетита!