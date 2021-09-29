Вареники за давнім та оригінальним рецептом бабусі Володимира Ярославського надзвичайно оригінальні, адже їх не відварюють у киплячій воді, як ми звикли, а готують на пару.

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Такі вареники готувала моя бабуся. Варила вона їх завжди у великій каструлі під великою мискою. Подавала в глиняному посуді, зберігалися вони і на наступний день, – пригадав Володимир Ярославський.

Ну що ж, гайда готувати разом!

Рецепт парових вареників на кефірі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2



Вареники / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 250 г жирного кефіру;

– ½ яйця;

– 2 дрібки солі;

– 350 – 370 г борошна;

– 6 г соди.

Приготування:

У мисці з'єднайте кефір, яйце та сіль. Ретельно перемішайте суміш виделкою.



Продукти для тіста / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Додайте борошна та соду. Вимішайте тісто.

Відправте тісто постояти 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.



Готове тісто / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Посипте стіл борошном та викладіть тісто.

Розкачайте тісто на вареники та виріжте кола за допомогою склянки.

Викладіть у центр кожного кола улюблену начинку (картоплю, сир, вишні чи фарш), защепіть краї тіста.

Викладіть вареники на марлю та готуйте протягом 5 хвилин на пару.



Приготування вареників / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Підготуйте для вареників підливку або вершкове масло. Якщо їх не змастити – вони злипнуться.