Вареники за давнім та оригінальним рецептом бабусі Володимира Ярославського надзвичайно оригінальні, адже їх не відварюють у киплячій воді, як ми звикли, а готують на пару.

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Такі вареники готувала моя бабуся. Варила вона їх завжди у великій каструлі під великою мискою. Подавала в глиняному посуді, зберігалися вони і на наступний день, – пригадав Володимир Ярославський.

Ну що ж, гайда готувати разом!

Рецепт парових вареників на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Вареники / Фото Володимира Ярославського

Приготування:

  1. У мисці з'єднайте кефір, яйце та сіль. Ретельно перемішайте суміш виделкою.


Продукти для тіста / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Додайте борошна та соду. Вимішайте тісто.
  1. Відправте тісто постояти 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.


Готове тісто / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Посипте стіл борошном та викладіть тісто.
  1. Розкачайте тісто на вареники та виріжте кола за допомогою склянки.
  1. Викладіть у центр кожного кола улюблену начинку (картоплю, сир, вишні чи фарш), защепіть краї тіста.
  1. Викладіть вареники на марлю та готуйте протягом 5 хвилин на пару.


Приготування вареників / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Підготуйте для вареників підливку або вершкове масло. Якщо їх не змастити – вони злипнуться.
  1. Вареники готові. Смачного!