Вареники за давнім та оригінальним рецептом бабусі Володимира Ярославського надзвичайно оригінальні, адже їх не відварюють у киплячій воді, як ми звикли, а готують на пару.
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Такі вареники готувала моя бабуся. Варила вона їх завжди у великій каструлі під великою мискою. Подавала в глиняному посуді, зберігалися вони і на наступний день, – пригадав Володимир Ярославський.
Ну що ж, гайда готувати разом!
Рецепт парових вареників на кефірі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Вареники / Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- У мисці з'єднайте кефір, яйце та сіль. Ретельно перемішайте суміш виделкою.
Продукти для тіста / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Додайте борошна та соду. Вимішайте тісто.
- Відправте тісто постояти 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.
Готове тісто / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Посипте стіл борошном та викладіть тісто.
- Розкачайте тісто на вареники та виріжте кола за допомогою склянки.
- Викладіть у центр кожного кола улюблену начинку (картоплю, сир, вишні чи фарш), защепіть краї тіста.
- Викладіть вареники на марлю та готуйте протягом 5 хвилин на пару.
Приготування вареників / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Підготуйте для вареників підливку або вершкове масло. Якщо їх не змастити – вони злипнуться.
- Вареники готові. Смачного!